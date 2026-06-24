Не растеряться в трудную минуту: как волонтеров учат спасать жизни

В Кыштыме собрались 50 участников из Челябинской, Свердловской и Оренбургской областей, а также из Хабаровского края. Фото: Валерий Звонарев

С 11 по 14 июня Челябинской области прошли учебно-практические сборы для добровольцев «Школа волонтеров: готовность к ЧС». На территории детского лагеря в Кыштыме собрались 50 участников из Челябинской, Свердловской и Оренбургской областей, а также из Хабаровского края. На сборах волонтеры осваивали навыки, которые могут понадобиться каждому человеку в критической ситуации.

ДЫМОВОЙ ЛАБИРИНТ И ПОИСК В ЛЕСУ

Подготовка под руководством инструкторов аварийно-спасательного подразделения «РМК Поиск» шла четыре дня. Программа включала основы первой помощи, ориентирование на местности, транспортировку пострадавших, работу с противопожарным оборудованием и средствами защиты органов дыхания.

- Очень важно, чтобы волонтеры понимали, какие навыки и оборудование можно применить до прибытия скорой помощи, пожарных подразделений, полиции и спасательных служб, - говорит начальник инструкторского отдела «РМК Поиск» Иван Лазарев. - Они должны уметь грамотно организовать эвакуацию, не допустить паники, правильно использовать средства пожаротушения и средства защиты органов дыхания, помогая людям в чрезвычайной ситуации.

Начальник инструкторского отдела «РМК Поиск» Иван Лазарев. Фото: Валерий Звонарев

По словам Ивана Лазарева, основную часть обучения занимала практика: программа была разделена на несколько учебных площадок, каждая из которых моделировала определенную ЧС.

Дым и огонь

На одной из площадок организаторы воссоздали ситуацию пожара и задымления. В металлической чаше специально создавали контролируемый очаг возгорания горючей жидкости. Добровольцы в форме пожарных, касках и защитных перчатках учились пользоваться огнетушителями. Затем в одну из палаток запустили театральный дым и расставили там препятствия. Волонтеры должны были найти выход в условиях низкой видимости.

- Мы подробно объясняли, как правильно подходить к пламени, с какой стороны начинать тушение и каким образом направлять струю огнетушителя, чтобы быстро локализовать возгорание, - объясняет Иван Лазарев. – Из задымленной палатки волонтеры искали выход на ощупь, вооружившись самоспасателями.

Найти выход из леса

На станции топографии волонтёров учили ориентироваться на местности. Участники работали с компасами, изучали работу с электронными картами и учились определять координаты, которые в дальнейшем будут передаваться спасательным службам. Инструкторы также разобрали недостатки традиционных методов ориентирования, например, по мху и деревьям.

Помочь и физически, и эмоционально

На станции по транспортировке пострадавших добровольцы учились правильно эвакуировать человека с места происшествия. Инструкторы демонстрировали различные виды носилок, объясняли, как использовать веревки и подручные материалы.

- Отдельный блок был посвящен психологическому взаимодействию. Ведь пострадавшему важно не только оказать физическую помощь, но и поддержать его морально, снизить уровень тревоги и паники, - поясняет Иван Лазарев.

Спасти жизнь до приезда врачей

Также во время сборов была организована станция первой помощи: здесь участники учились проводить сердечно-легочную реанимацию, накладывать жгуты, останавливать кровотечения, обрабатывать раны.

- В завершении обучения участники получали вводные задачи по сценарию. Например, в лесу пропали пять человек. Их необходимо было найти. В ходе поисков возникал условный пожар, который требовалось потушить при помощи подручных средств, а затем провести эвакуацию пострадавших с использованием профессионального оборудования, - пояснил Иван Лазарев.

ВОЛОНТЕРСТВО – СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

Участие в сборах приняла серебряный волонтер Людмила Шомина из Свердловской области. Добровольческой деятельностью она занимается уже восемь лет. Со временем к волонтерству присоединились и члены ее семьи.

Серебряный волонтер Людмила Шомина. Фото: Валерий Звонарев

- На сборах сначала мы получали теоретические знания, а затем сразу закрепляли их на практике. Кроме того, нас учили работать в команде, чтобы все действия были четкими и слаженными, - рассказывает Людмила Шомина. - Больше всего мне понравился блок по спасению людей: как проводить сердечно-легочную реанимацию и оказывать первую помощь. Специалисты объясняли все настолько доступно, что информация легко воспринималась и запоминалась.

На сборы Людмила приехала прежде всего ради новых знаний. Полученные навыки пригодятся не только ей самой, но и окружающим ее людям. Теперь она сможет поделиться ими со своими близкими и другими добровольцами.

УВЕРЕННОСТЬ В СВОИХ ДЕЙСТВИЯХ

Также в сборах принимали участие и сами сотрудники Волонтерского центра РМК.

- Мы называем эти сборы практической школой волонтерства, - говорит руководитель направления проектов и программ Зиннур Гайфуллин. - Традиционно в феврале в Екатеринбурге проходит форум волонтеров, где внимание уделяется теории. Здесь же есть возможность попробовать себя в деле и освоить навыки под руководством профессионалов, которые ежедневно спасают людей, тушат пожары и участвуют в поисковых операциях.

Волонтер отметил площадку по пожарной безопасности. По его словам, большинство людей никогда не брали в руки огнетушитель, а на сборах участникам пришлось работать с настоящим огнем. Такая обстановка позволяет освоить и технику тушения, и почувствовать психологическое напряжение, которое возникает в экстремальной ситуации.

- Мы регулярно работаем на крупных спортивных и массовых мероприятиях. К счастью, серьезных происшествий не случалось, но теоретически любая чрезвычайная ситуация возможна. Поэтому организаторы и волонтеры должны обладать базовыми навыками, чтобы сохранить контроль над ситуацией, не поддаться панике и, если потребуется, помочь другим людям, -добавляет Зинур Гайфуллин.

Руководитель направления проектов и программ Зиннур Гайфуллин. Фото: Валерий Звонарев

ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТАМ

После окончания обучения участники получили сертификаты. Но куда важнее знания и навыки, которые могут однажды помочь сохранить здоровье или спасти человеческую жизнь.

- Добровольцы регулярно помогают аварийно-спасательному подразделению «РМК Поиск». Иногда возможностей подготовленных волонтеров вполне достаточно, чтобы спасти жизнь человека. Например, это поиск пропавших людей или помощь при тушении небольших природных пожаров. В таких случаях добровольцы оказывают серьезное содействие спасателям и профильным службам, - говорит Иван Лазарев.

Один из примеров такой совместной работы - коммунальная авария в Карабаше в начале 2026 года. В январе в тридцатиградусные морозы жители города остались без отопления. Тогда были развернуты три пункта обогрева - модульные палатки с тепловыми пушками и дизельными генераторами. Здесь люди могли согреться, получить горячее питание и помощь. За десять дней специалисты накормили более 600 человек. Бок о бок со спасателями работали и волонтеры: помогали жителям, дежурили в пунктах временного размещения, следили за условиями пребывания людей и выполняли множество организационных задач.