Стихия повредила десятки домов. Фото: предоставлено читателям КП.

Смерч, обрушившийся на Свердловскую область вечером 22 июня, принес много бед. По предварительным данным, из-за стихии повреждены 99 домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередач. 32 дома, к сожалению, разрущены полностью. Пострадали 16 человек.

Сейчас город пытается справиться с последствиями стихии, и местные жители начинают подсчитывать убытки. Могут ли жильцы разрушенных домов и владельцы поврежденных машин рассчитывать на компенсации? На этот вопрос ответил адвокат Константин Зиновьев.

- Согласно статьи 211 Гражданского кодекса РФ («Риск случайной гибели имущества»), ответственность за порчу жилья или вещей несут сами собственники. Никаких дополнительных выплат от государства владельцам не положено. Если человек снимал жилье и из-за смерча пострадало его имущество, ему тоже государство не обязано выплачивать компенсацию.

- Но сейчас в регионе введен режим ЧС, это как-то влияет?

- Нет, эта же норма законодательства действует и при режиме ЧС.

- А если имущество было застраховано?

- То тогда владельцам надо обращаться с заявлениями в страховую компанию.

- А если имущество не было застраховано, могут ли жильцы Кушвы сами обратиться в администрацию с просьбой о компенсации?

- Да могут, но тут есть нюанс. Когда человек напишет заявление, он должен объяснить, почему ему необходима эта помощь. К примеру, в доме жила малоимущая многодетная семья, и им теперь просто негде жить. Каждое такое заявление администрация будет рассматривать в индивидуальном порядке, и принимать решение, кому власти смогут оказать помощь.

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