Фигуры словно парят в воздухе: в Екатеринбурге появится одна из самых высоких православных скульптур в России

Архистратиг Михаил считается предводителем небесного воинства, в православии он символизирует высшую силу, сокрушающую зло Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбург доставили центральную фигуру монументальной композиции «Собор Архистратига Михаила», выполненную мастерской известного скульптора Алексея Щитова в Нижнем Новгороде. Она станет завершающим элементом памятника, большая часть которого уже установлена в спортивном квартале «Архангел Михаил» Русской медной компанией.

Согласно Священному Писанию, Архистратиг Михаил считается предводителем небесного воинства, в православии он символизирует высшую силу, сокрушающую зло. В композиции его меч будет устремлен вверх как знак защиты и победы. Само слово «Собор» в названии означает «собрание»: вместе с Архангелом Михаилом в ансамбль вошли образы архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила. Их образы уже установили.

Автор проекта Алексей Щитов добился необычного эффекта: бронзовые фигуры словно парят в воздухе Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Автор проекта Алексей Щитов добился необычного эффекта: бронзовые фигуры словно парят в воздухе. Уже сейчас масштаб установленных семи скульптур впечатляет, а с появлением главного образа памятник станет самым грандиозным монументом небесному воинству не только в России, но и в мире.

ОСВЯТИЛИ СКУЛЬПТУРУ, СДЕЛАВ ИКОНОЙ

Фигура впечатляет размерами: более трех метров в высоту и весом свыше двух тонн. Один только меч архангела весит 50 килограммов. Дорога из Нижнего Новгорода заняла двое суток.

Сразу после доставки, на площадке прошел молебен, который провел иерей Павел Кононенко, старший священник Иоанно-Предтеченского собора.

- Мы молились, чтобы Господь ниспослал свое благословение, чтобы скульптура считалась не просто бронзовым памятником, коих в нашем городе предостаточно, а прежде всего являлась своего рода иконой, образом небесных воинств, - говорит Павел Кононенко.

В церемонии приняли участие спортсмены клуба «Архангел Михаил». Среди них известные бойцы MMA Иван Штырков и Александр Сарнавский.

- Это большое событие для всего Екатеринбурга, ведь такого нигде нет. Мы были на производстве и видели весь процесс, как работники вкладывали свою душу и силы. Сегодня было освящение памятника. Для меня это честь присутствовать здесь, и я очень рад, что появился такой монумент, - рассказал Александр Сарнавский.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТРУДОЕМКИЙ ПРОЦЕСС

Весь процесс установки «Собора Архистратига Михаила» займет около двух месяцев. Как отмечает сборщик-установщик Владислав Бельский, работа крайне сложная и требует высокой точности.

- Для перевозки использовали низкорамный трал, чтобы без проблем проходить под мостами. Для скульптуры изготовили специальный транспортировочный каркас из железа, — пояснил Бельский.

В церемонии приняли участие спортсмены клуба «Архангел Михаил» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Главная фигура Архистратига Михаила будет установлена на свое место в финале работ, и только тогда мастера поднимут его меч. Открытие монумента пройдет в День города, который в Екатеринбурге в этом году отметят 1 августа. В собранном виде высота монумента достигнет 16 метров, что сделает его одним из самых высоких православных памятников в России.

Ранее архитектор и автор композиции Алексей Щитов раскрыл тайны создания уникального произведения. Это долгий и трудоемкий процесс, который начинается с эскиза. Затем мастера создавали макет будущей композиции. Над памятником работали конструкторы и даже геодезисты, которые изучали грунт.

На площадке прошел молебен, который провел иерей Павел Кононенко Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Монумент отливался не целиком, а по частям. Перед этим скульптор еще раз, уже более детально, вылепил скульптуру воском, до этого в работу шла глина. Сейчас же большая часть работы в мастерской позади, а мастерам предстоит самое ответственное – собрать величественный монумент воедино и подготовить к открытию.