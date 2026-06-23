«Наша цель - помочь каждой женщине стать счастливой матерью здорового ребенка»: как в Уральском НИИ ОММ помогают мамам и малышам

В Уральском НИИ ОММ обновляют медицинское оборудование и технику. Фото: из архива НИИ ОММ

Исполняющий обязанности директора Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества Алексей Шерстобитов рассказал о научном прогрессе и успехах в области акушерства, гинекологии и неонатологии в эфире радио «Комсомольская правда» [92.FM].

- Работа научно-исследовательского института - это не только оказание медицинской помощи. Это еще и научные исследования, которые мы воплощаем на практике, чтобы помочь женщине родить здорового ребенка и оказать малышу всю необходимую помощь, чтобы в последующем он был полноценным гражданином нашей страны, - говорит Алексей Шерстобитов.

ОПЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ 10 ЛЕТ НАЗАД БЫЛИ НЕВОЗМОЖНЫ

Уральский научно-исследовательский институт материнства и младенчества (НИИ ОММ) - одно из старейших учреждений этого профиля в стране. В следующем году ему исполнится 150 лет.

- Мы проводим огромное количество научных исследований различных патологий, которые отражаются на здоровье женщины и ее репродуктивной функции, - говорит Алексей Шерстобитов. – И эти результаты активно внедряем в клиническую практику.

В институте есть отделение детской̆ нейрореабилитации. Фото: из архива НИИ ОММ

Благодаря работе ученых и докторов женщины получают возможность выносить беременность и родить здорового малыша. И даже в ситуациях, когда беременность завершилась преждевременно, малышам оказывают высокотехнологичную помощь, чтобы помочь адаптироваться к внеутробной жизни: сегодня врачи способны спасти младенцев, рожденных на экстремально ранних сроках.

-Нам удается выхаживать детей, которые родились значительно раньше срока, с экстремально низкой массой тела. 10 лет назад это было невозможно, - говорит Алексей Шерстобитов.- Мы занимаемся программами, которые помогают правильно подобрать режимы выхаживания недоношенных новорожденных, респираторную поддержку. Один из векторов нашего развития – это реабилитация детей, которые прошли через отделение детской реанимации. Либо дети, у которых имеется соматическая патология. Эти малыши требуют более пристального внимания и целого комплекса реабилитационных мероприятий, - рассказывает врач.

Все научные открытия, сделанные в стенах Уральского НИИ ОММ, используются на практике.

- Еще 10 лет назад мы себе не могли представить, что внутриутробно можно прооперировать головной мозг плода. На данный момент в сотрудничестве с Федеральным институтом нейрохирургии в Тюмени мы проводим такие операции, и рождаются здоровые дети. Также мы помогаем при врожденной патологии мочевыделительной системы. Пороки, которые раньше считались фатальными, требовали прерывания беременности, сегодня могут быть скорректированы с помощью фетальной хирургии.

В Уральском НИИ ОММ особенное внимание уделяют детям, прошедших через отделение реанимации. Фото: из архива НИИ ОММ

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КАЖДЫЙ ГОД

Научно-исследовательский институт входит в программу модернизации, которая проходит в стране.

- НИИ ОММ участвует в реализации Национального проекта «Семья», в рамках которого нам удалось значительно переоснастить Институт. Приобретено более 80 единиц оборудования, преимущественно это техника для оказания реанимационной помощи матерям и новорожденным. Так, поступила новая дыхательная аппаратура, которая помогает более качественно оказывать респираторную поддержку детям, родившимся раньше срока. Поступили новые инкубаторы для недоношенных детей, которым необходима определенная влажность, температура и световой режим, - говорит Алексей Шерстобитов.

В институте переоснастили гинекологическое отделение. Новая медицинская техника появилась и в операционных, родовом отделении, большая программа переоснащения проходит и в отделении нейрореабилитации.

- У нас каждый год рождается порядка четырех тысяч детей. Мы оказываем помощь около 35-ти тысячам пациентов, которые к нам обращаются как на стационарном, так и на амбулаторном этапе. К нам поступают пациентки из 35 регионов Российской Федерации, - говорит врач. - Допустим, есть подозрение на порок развития ребенка. На территории его заподозрили, эта пациентка приезжает к нам. Мы либо подтверждаем, либо не подтверждаем диагноз. Проводим необходимое дообследование, определяемся с дальнейшей тактикой, при необходимости проводим телемедицинские консультации. Это огромная работа.

Врачи в НИИ ОММ спасают детей с экстремально низким весом. Фото: из архива НИИ ОММ

НАСТАВНИКИ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

С нынешнего года на территории РФ официально введено наставничество. Программа профессиональной адаптации молодых специалистов осуществляется и в Уральском НИИ ОММ.

- Молодому специалисту бывает непросто в первые годы работы, это связано с отсутствием опыта, неуверенностью к себе, трудностями в коммуникации со старшими коллегами. Поэтому программа наставничества так важна, и Институт активно ее реализует. Мы богаты научно-педагогическими кадрами, поэтому молодым докторам у нас есть к кому обратиться.

Одно из направлений деятельности Института – высшее и дополнительное профессиональное образование. Реализуются программы ординатуры по акушерству и гинекологии, неонатологии, проводятся циклы повышения квалификации для врачей-акушеров, неонатологов, анестезиологов-реаниматологов.

- Также мы являемся клинической базой кафедр Уральского медуниверситета и активно с ними сотрудничаем. Многие из наших научных сотрудников являются преподавателями медицинского университета.

Приоритетом института неизменно остается помощь будущим мамам и малышам, заключил Алексей Шерстобитов.