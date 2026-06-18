За один день можно увидеть много интересных мест Фото: Евгений СТОЯНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области стали доступны экскурсии на речных трамвайчиках. Это более удобный, по сравнению с катамаранами, вид туризма, ведь от непогоды или палящего солнца можно спрятаться под тентом. На одной из таких экскурсий побывал корреспондент «КП-Екатеринбург». Начальной точкой маршрута стал поселок Староуткинск. Место во всех смыслах историческое.

ЧЕМ ЗНАМЕНИТ СТАРОУТКИНСК

Еще с конца XVII века здесь – на берегах Чусовой – начали образовываться старообрядческие поселения. Историческое название Староуткинска – деревня Старая Утка. Датой ее основания считается 1729 год. 1 сентября был запущен Уткинский Акинфия Демидова завод. Его механизмы работали за счет энергии воды. Водобойное колесо раздувало меха, которые нагнетали воздух в домне.

Так здание, где находилось домна, выглядит сейчас Фото: Евгений СТОЯНОВ. Перейти в Фотобанк КП

К 1760 году на заводе выплавлялось более 111 тысяч пудов чугуна и свыше 47 тысяч пудов железа. В начале 70-х годов ХVIII века внук Акинфия Демидова Александр запустил на заводе вторую доменную печь. После этого среднегодовое производство чугуна выросло до 200 тысяч пудов в год.

Продукция Староуткинского завода славилась качеством и пользовалась спросом. Здесь отливали, в том числе, пушки и ядра. В ХХ веке на заводе выплавляли свыше 26 тысяч тонн чугуна в год.

Визитная карточка Староуткинска - здание домны «Самовар». За счет старинной кирпичной кладки оно напоминает средневековый замок. Изначально завод имел деревянный корпус, но позднее был реконструирован. Нынешний вид «Самовар» приобрел в 1877 году – после реконструкции.

- С домны летели головешки, горели дома. Поэтому здесь была оборудована пожарная вышка, - рассказывает директор Староуткинского металлургического завода Лариса Мезенина. - Один из его цехов находится в здании ХIХ века.

Сейчас здесь находится цех Староуткинского металлургического завода, а в демидовские времена здание использовалось как склад Фото: Евгений СТОЯНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас на Староуткинском металлургическом заводе трудятся 65 человек. Здесь изготавливают до 240 тонн технической дроби в месяц.

- В Староуткинске более 100 домов имеют от 100 до 150 лет, - уточняет Людмила Смирнова, руководитель музея Староуткинского завода.

В Староуткинске чтут память Акинфия Демидова Фото: Евгений СТОЯНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Неудивительно, что и сам музей расположен в историческом здании. Во времена Демидовых тут находилась администрация завода. В музее можно увидеть множество исторических артефактов, а еще трехмерную модель завода XVIII века в миниатюре.

Завод был основан в 1729-м году Фото: Евгений СТОЯНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В музее можно увидеть множество артефактов советской эпохи Фото: Евгений СТОЯНОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЖЕЛЕЗНЫЕ КАРАВАНЫ

Барки, груженые чугунными чушками и другой продукцией завода, ходили из Старой Утки в центральную часть страны вплоть до Первой мировой войны. Иногда груз шел караваном, состоящим из 10 барок. Именно такой ушел из Старой Утки в 1918-м году. Считается, что это был последний «железный караван», который прошел по Чусовой.

Длина арт-объекта - 20 метров Фото: Евгений СТОЯНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В прошлом году на берегу реки установили внушительный арт-объект - копию барки времен Демидовых, выполненную в соотношении 1:3. Длина барки 20 метров, ширина – 8, а в высоту она составляет 4 метра. Управляли таким судном при помощи весла. Оно было настолько огромным, что у «руля» стояли по 20-25 сплавщиков.

Подобные надстройки были только на барках руководителей караванов Фото: Евгений СТОЯНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во времена Демидовых от уткинской пристани ежегодно уходило до 50 барок. Профессия сплавщика считалась очень опасной и была сопряжена с непосредственным риском для жизни. В прошлые века Чусовая была гораздо более полноводной и быстрой. Барки регулярно разбивались о скалы, за что их называли «бойцы».

В последнее время Староуткинск стал популярным местом для отдыха и туризма. Как рассказала «КП-Екатеринбург» глава поселка Любовь Бурухина, за прошлый год его посетили около 5000 туристов.

НА ТРАМВАЕ ПО ЧУСОВОЙ

- Изначально речные трамвайчики были спроектированы для людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы они могли кататься по Волге, - рассказывает Михаила Хмелинин, технический руководитель проекта.

По его словам, туроператор «Студия приключений ЮбиТу» запустил первые в Свердловской области коммерческие туры на речных трамвайчиках.

Речной трамвайчик имеет тент, под которым можно укрыться от непогоды Фото: Евгений СТОЯНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Судно, на котором нам предстояло плыть (сплавщики говорят «идти»), вмещает 12 человек. Преодолеть предстояло 42 км. Конечной точкой было село Чусовое.

По сути, речной трамвайчик представляет собой большую резиновую лодку с мощным мотором, деревянными скамейками и тентом с прозрачными окнами. Причем накинуть его можно по всему периметру лодки. В этом случае внутри будет тепло и сухо.

Весь маршрут наша группа преодолела примерно за 2,5 часа Фото: Евгений СТОЯНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Маршрут – довольно живописный. Плывешь и представляешь, как сотни лет назад в этих местах неслись барки, груженные чугуном. Сейчас Чусовая выглядит очень спокойной, особенно летом. Но несколько веков назад все было по-другому.

– Почему река Чусовая называется именно так? Самое распространенное этимологическое значение – быстрая река, - объяснил экскурсовод Иван Трухин.

Его рассказы об освоении Урала придавали особый колорит путешествию на речном трамвайчике. Историк периодически показывал на ту или иную скалу и рассказывал о ней интересные факты.

Дыроватый камень Фото: Евгений СТОЯНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Посмотрите по левому борту – Дыроватый Камень, - Иван Трухин показывает на гору, в которой будто бы небольшая дыра. - Археологи извлекли отсюда более 40 тысяч стрел, а также свинец. Попасть в эту дырку считалось хорошим знаком и для сплавщиков и коренных народов, которые здесь проживали.

На маршруте встречалось множество скал, имеющих причудливые названия: Богатырь, Камень Сенькин, Камень Сокол, Максимовский камень и другие.

Камень Сенькин Фото: Евгений СТОЯНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Весь маршрут наша группа преодолела примерно за 2,5 часа. В будущем для туристов подобные маршруты будут длиться 4 часа – с учетом остановок на обед.

В Чусовом всю нашу группу накормили вкусным ужином Фото: Евгений СТОЯНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чусовом всю нашу группу накормили вкусным ужином. Были домашнее сало и колбаса, коровай, пельмени, а на первое подавали казачьи щепки. Это похлебка, которую казаки варили в походах. Акинфий Демидов настолько любил это блюдо, что позже его стали называть «демидовской похлебкой». Ее рецепт можно узнать здесь.

ВАЖНО!

Одевайтесь теплее

Хотя температура воздуха была в районе +20, сидеть у самого носа лодки было достаточно холодно. Поэтому спустя час после начала поездки я накинул со своей стороны боковой тент. Правда, кардинально на ситуацию это не повлияло, так как пронизывающий ветер долетал с других сторон. Поэтому, если собираетесь в подобное путешествие, обязательно берите толстовку и куртку, желательно ветрозащитную.

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