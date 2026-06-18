Фото: Пресс-служба ЛДПР Екатеринбурга

Кандидат в депутаты Госдумы Андрей Бургарт, депутат Заксобрания Свердловской области Александр Каптюг и экс-кандидат на пост главы Екатеринбурга Владимир Кузнецов узнали, какая поддержка требуется предпринимателям в нынешних непростых условиях.

Руководитель городской котельной, которая обеспечивает теплом большую часть города рассказал, что у него нет никаких рычагов влияния на злостных неплательщиков, что существующие тарифы заставляют работать едва ли не в убыток, а налоговая нагрузка не учитывает социальный характер деятельности. Он предложил направлять часть НДС, который платит котельная, направлять на модернизацию коммунальной инфраструктуры и обновление сетей. Андрей Бургарт поддержал идею и напомнил, что ЛДПР сейчас активно добивается снижения налогов для социально ответственного бизнеса.

О налоговых льготах говорили и на встрече с главой группы волонтеров "Свечи. Сети. Фронту. Каменск-Уральский" Галиной Канышевой. Около 200 добровольцев ежедневно изготавливают сухие суповые наборы для бойцов СВО, а также плетут маскировочные сети вручную и на лазерных станках. Волонтеров ставят в тупик бюрократические сложности при оформлении льгот и мер поддержки. Вместо работы на помощь фронту приходится тратить время на сбор огромного количества документов и соблюдение массы формальностей.

Делегация ЛДПР посетила Каменск-Уральский и встретилась с представителями социально ответственного бизнеса

"Не должны платить аналогичные налоги те, кто производит товары первой необходимости, обеспечивают народ нужными вещами, наравне с предприниммателями зарабатывающими на продаже разной ерунды. Нужен закон, который закрепляет социальное предпринимательство для производственников. А для тех, кто производит особо значимые товары, нужно еще максимально предусмотреть все льготы", – отметил Андрей Бургарт.

Предложения, высказанные предпринимателями и общественниками, Андрей Бургарт обсудил в эфире городского телеканала в программе «Острые вопросы». Также во время эфира подняли подняли тему общественного транспорта. Проговорили эти вопросы и на личной встрече с председателем городской думы Валерием Ивановичем Пермяковым.

Все собранные делегацией предложения дополнят пакет законодательных инициатив, над которыми ЛДПР ведет сегодня активную работу.