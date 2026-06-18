Главный нарколог УрФО спас пассажирку рейса Екатеринбург – Чита на высоте 10000 метров

Антон Поддубный помог женщине с панической атакой прямо на борту самолета. Фото: telegram-канал Антона Поддубного

Врачи помогли пассажирке самолета с панической атакой на высоте 10000 метров. Об этом в своем telegram-канале рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России в Уральском федеральном округе Антон Поддубный.

Врач летел из Екатеринбурга в Читу в командировку. С его слов, он планировал в полете отдохнуть и поработать, как вдруг спрашивают, есть ли на борту врач. Выяснилось, что одной женщине стало плохо, и она жалуется на высокое давление, но бортпроводники не смогли его измерить.

Вместе с другим врачом, хирургом-гинекологом, Антон Поддубный осмотрел пациентку и сразу понял, что женщина «хорошо отдохнула» перед полетом. На фоне длительного приема алкоголя у нее случился синдром отмены, и, как следствие – паническая атака.

– В аптечке, конечно, ничего «такого» не нашли. Пришлось звать на помощь зал. У пассажиров нашли лекарство, которое и тревогу сняло, и состояние улучшило, – рассказал Антон Поддубный.

Главный нарколог УрФО предупреждает: с отдыхом нужно быть аккуратнее, ведь на борту самолета не всегда есть врач, который поможет вам «пережить последствия бурных выходных».

Также Антон Поддубный пришел к выводу, что нарколог может понадобиться даже в самых неожиданных местах. Он пожелал женщине здоровья и выразил надежду на то, что она сделает выводы из этой ситуации.