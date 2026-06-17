Бельчонок уже восстановился после травмы и активно развивается. Фото: Приют для бездомных животных, Первоуральск во "Вконтакте"

В Первоуральске бельчонок, которого едва не заклевали вороны, чудом остался жив благодаря неравнодушным горожанам. Теперь непоседливый малыш живет дома у волонтера местного приюта для бездомных животных Оксаны.

Бельчонок оказался девочкой. Оксана назвала ее Ириской, говорит, что цвет шерстки очень напоминает оттенок этой конфеты. Ириска живет у волонтера уже около трех недель.

- Нам на горячую линию поступил звонок. Неравнодушные люди увидели, как в траве на площадке вороны нападают на маленького бельчонка. Мы приехали на место, искали его маму, но так и не нашли, не объявилась. Предполагаем, погибла. Я забрала к себе, у детеныша была ранка на тельце, от клюва, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Оксана.

Бельчонок был сосем крохой, когда его спасли волонтеры. Фото: Приют для бездомных животных, Первоуральск во "Вконтакте"

Сотрудники приюта узнали у ветеринаров, как правильно ухаживать за бельчатами, и выяснилось, что это не очень легко.

- Кормим сухой молочной смесью для животных, строго каждые три часа. Даже ночью встаю по будильнику и кормлю, ну а что делать? Специалисты говорят, что Ириске уже около 35-ти дней. Для белок это еще несамостоятельный детеныш, который не в состоянии кушать сам. Но последние дни стараюсь хотя бы ночью делать перерывы по четыре часа, белочка уже немного окрепла, - рассказывает волонтер.

Бельчонок был слишком мал, чтобы выжить одному на улице. Фото: Приют для бездомных животных, Первоуральск во "Вконтакте"

По ее словам, ранка, оставленная пернатыми хищниками, зажила. Ириска чувствует себя отлично, и уже активно познает окружающий мир.

- Бельчонок уже прыгает на руки, когда ей протягиваешь ладошки, первые дни вообще не прыгала. Сейчас не высоко, но все-таки подпрыгивает, все изучает, везде ползает, не соскучишься!

Из-за того, что детство Ириски пройдет рядом с человеком, в дикой природе она жить не сможет. Но и у себя белочку Оксана оставлять боится, ведь такому питомцу нужны определенные условия и люди, знающие все особенности этого лесного жителя. Поэтому волонтеры приюта Первоуральска находятся в активном поиске новых, ответственных хозяев. Обратиться можно через паблик во «Вконтакте».

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