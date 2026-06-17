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Общество17 июня 2026 10:12

Дожди помогли: особый противопожарный режим в Свердловской области могут отменить 18 июня

На Среднем Урале собираются отменить особый противопожарный режим
Данил СВЕЧКОВ
Особый противопожарный режим запрещал посещать лес, разводить костры и использовать открытый огонь

Особый противопожарный режим запрещал посещать лес, разводить костры и использовать открытый огонь

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уже на этой неделе, 18 июня, в Свердловской области могут отменить особый противопожарный режим. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Денис Паслер.

- В Свердловской области на сегодняшний день обстановка достаточно спокойная. Обильные осадки снизили риск возникновения пожаров на Среднем Урале. Поэтому завтра на заседании правительства Свердловской области планируем принять решение об отмене особого противопожарного режима до изменения ситуации, - написал Денис Паслер.

При этом глава региона отметил, что контроль за ситуацией с лесными пожарами в Свердловской области будет сохранен на прежнем уровне.

- Четырехуровневая система мониторинга включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль, а также работу удаленных систем – 117 камер видеонаблюдения, - написал Денис Паслер.

Особый противопожарный режим в 2026 году начал действовать в Свердловской области 25 апреля. Он запрещал разведение костров, использование открытого огня, сжигание мусора и сухой травы.