Клава Кока не платит вовремя за ЖКХ: коммунальщики трижды судились с певицей

В 2022 году певица купила квартиру в новостройке в Даниловском районе Москвы Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Певица лейбла Black Star Клава Кока (Клавдия Высокова) не платит вовремя по квитанциям ЖКХ. Как стало известно «КП-Екатеринбург», коммунальные службы трижды обращались в мировой суд Даниловского района столицы, где расположена новая квартира исполнительницы, с требованием о взыскании задолженностей.

Согласно картотеке суда, в мае 2025 года с иском обратился Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. В январе 2026 года с аналогичный иск заявил Мосводоканал, а в марте требование об оплате счетов направила «Московская объединенная энергетическая компания». Все иски были удовлетворены, но размер задолженности не разглашается.

Участвовала ли певица или ее представители в заседаниях – неизвестно.

– Категория дела: о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию, – говорится в документах.

Клава Кока объявила о покупке квартиры в феврале 2022 года. Известно, что в квартире 30-летней певицы панорамные окна с видом на Москву-реку, а общая площадь порядка 100 «квадратов». По предварительной оценке, жилье без отделки обошлось Высоковой в 60 миллионов рублей.

О завершении ремонта Клава Кока сообщила в декабре 2024 года.

– Гардеробная вызвала максимальный эффект «вау», как только я сюда зашла. Все в шкафчиках, но еще не до конца заполнено. Даже есть отдельный шкафчик с подсветкой для сумочек. Мы буквально по сантиметру все вымеряли, чтобы каждая сумочка здесь вместилась, – рассказывала она.

Весной 2026 года Клава Кока объявила о помолвке с блогером Дмитрием Масленниковым. Как оказалось, пара год скрывала отношения, после чего решилась заключить брак.

После этого пару заметили во время фотосессии на улицах Парижа. К слову, именно в столице франции Высокова отдыхала со своим предыдущим спутником – блогером Александром Повериным.

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