Заменил отца и мать: на Урале брат не дал сестре оказаться в детдоме после смерти родителей

Ксения и Дмитрий вернулись в свою квартиру после масштабного ремонта Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Гостей в квартире Дмитрия и Ксюши встречает радостный лай собаки Ласки. Тут же из-за угла осторожно выглядывает кот.

- Не бойтесь! Собака добрая, она рада гостям, — говорит 15-летняя Ксюша.

Девушка вешает шторы в своей комнате, закрепляет гирлянду вдоль окна. Помогают навести уют волонтеры, они были рядом с ребятами долгие месяцы. Чуть больше года назад 21-летний Дмитрий и его младшая сестра остались совсем одни. Родители умерли, оставив в наследство квартиру, почти непригодную для жизни. Ксюшу могли забрать у брата и определить в детский дом. Но Дима не дал этому случиться.

Ксения уже навела уют в своей комнате Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ОСТАЛИСЬ ОДНИ В КВАРТИРЕ БЕЗ СВЕТА

В трехкомнатную квартиру девятиэтажной панельки семья переехала 11 лет назад. Уже тогда жилье требовало масштабного ремонта.

- Первое время мой отчим, родной папа Ксюши, квартирой занимался. Что-то ремонтировал, но потом с мамой разошлись, и он стал жить отдельно. Не до ремонта стало… - вспоминает Дмитрий.

Вскоре маме ребят поставили страшный диагноз - рак. Побороть болезнь она не смогла и в 2021 году умерла. Дима и Ксюша остались вдвоем с бабушкой. Через пару лет болезнь забрала и ее. Дмитрий все так же жил вместе с младшей сестрой в квартире. Иногда их навещал отец девочки, но особого участия в жизни детей он не принимал. А в июле 2025 года умер и он.

Больше у детей никого не осталось. В наследство им досталась «убитая» квартира и огромные долги по коммунальным счетам. Сумма задолженности к тому моменту перевалила за миллион рублей, свет отключили. Органы опеки прямо сказали: в таких условиях несовершеннолетнюю Ксюшу не оставят.

В таком состоянии квартира была до ремонта. Фото: предоставлено волонетрами

- Когда все это навалилось на нас, я ни секунды не сомневался, что буду оформлять опеку над 14-летней сестрой. Мы всю жизнь живем вместе, я не могу ее оставить. У меня даже мыслей не было, что что-то не получится. Сотрудники опеки довольно быстро поняли, что на меня можно положиться. Единственная проблема – квартира. Мне сказали: «Сделай ремонт и не теряй работу», - рассказывает Дмитрий.

В то время молодой человек работал в крупном строительном магазине, постоянный заработок имелся. Но учитывая столь запущенное состояние квартиры, да еще и неподъемный долг, органы опеки поняли, что самому парню не справится. На маленькую семью вышли волонтеры из общественной организации «Лисичка» и благотворительного фонда «Добрый Екатеринбург».

Ксения перешла в девятый класс и планирует поступать в колледж Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

НА РЕМОНТ УШЛО ПОЛГОДА

Масштабная работа началась через месяц после смерти Ксюшиного отца. Юристы помогали с документами и долгами, пока волонтеры вместе с Дмитрием взялись за ремонт.

- Мы заказывали ковш на девять кубов и «Газель», чтобы вывести весь мусор из квартиры. Жить там было невозможно. Мебель, технику, сантехнику – все выкидывали. Когда мы сдирали обои, на нас сыпался дождь из тараканов! Когда мы вскрывали полы, они были черные, - рассказывает координатор в общественной организации «Лисичка» Александра.

Во время ремонта меняли все, даже полы и обои. Фото: предосталвено волонтерами

На время ремонта Ксюша переехала к тете на окраину Екатеринбурга, которая оформила временную опеку, чтобы девочку не забрали в детский дом. (Взять детей под опеку на постоянной основе женщина не могла по семейным обстоятельствам - Прим.Ред.).

- Для меня это время было очень тяжелым. Школу я не меняла, поэтому ездила на другой конец города, а училась во вторую смену. Учеба на фоне всего этого немного просела, оценки стали хуже. Но я все наверстала! – говорит Ксюша.

Дмитрий ездил помогать с ремонтом после работы и в свои выходные Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сам Дмитрий переехал в съемную квартиру, которую помогли найти волонтеры – поближе к работе.

- Самое страшное было, когда мы вынесли все и остались голые стены. Ни обоев, ничего, черные стены. Я настраивал себя: надо чуть-чуть потерпеть, и это закончится. После работы и по выходным помогал волонтерам. Очень выручило, что я работал в строймагазине. Иногда казалось, это будет длиться вечность... Мы штукатурили стены, заливали пол. Ксюша приезжала, но реже, ей с учебой было трудно совмещать. Её подруги тоже немного помогали, - вспоминает Дмитрий.

Волонтеры вместе с Дмитрием делали ремонт около полугода. Фото: предосталвено волонтерами

По словам волонтеров, на ремонт, мебель и бытовую технику ушло чуть более миллиона рублей. Помогали собрать сумму неравнодушные горожане и спонсоры.

ДИМА И КСЮША ДОМА

Капитальный ремонт и бюрократические проволочки заняли около восьми месяцев. Юристы помогли разобраться с ситуацией с долгом по коммуналке. Выяснилось, что электричество было отключено незаконно, поэтому его вернули. В скором времени волонтеры помогут оформить реструктуризацию коммунального долга, иными словами, рассрочку. Когда основной долг Дмитрий погасит, то управляющая компания спишет пени.

Дмитрий и Ксения не сомневались, что все закончится хорошо Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Уже в мае 2026-ого Дмитрий и Ксения вернулись в свою квартиру, ее теперь не узнать. Вместе с ними вернулись и питомцы: две собаки и кот.

Так выглядит кухня после ремонта Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Осталось сделать небольшие финальные штрихи, чтобы каждый обустроил свой уголок так, как ему хочется.

- Мы продолжим помогать ребятам, но уже с социальной стороны. Ксения мечтает о театре, и мы постараемся ей помочь, — говорит директор фонда «Добрый Екатеринбург» Светлана Блинова.

Квартиру после ремонта не узнать Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Недавно Ксюша вместе с братом и друзьями отметила день рождения в парке: катались на велосипедах и устроили пикник. Впереди у Дмитрия поиск новой работы, сейчас он курьер в сервисе доставки продуктов, а у сестры - подготовка к колледжу. Главное, что они теперь дома.

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