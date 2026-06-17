Алексей Сушко так и не признал вину в насильственных действиях сексуального характера. Фото: «ВКонтакте»

Фитнес-тренер из Екатеринбурга Алексей Сушко, приговоренный к 17 годам лишения свободы за нападение на 11-летнюю девочку, этапирован в ИК-15 в Копейске. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила мать рецидивиста.

По словам Людмилы Сушко, бодибилдер прибыл в Челябинскую область в мае, где уже отбыл обязательный карантин. Однако семья Алексея надеется на отмену приговора по итогам рассмотрения кассационной жалобы в Верховном Суде России.

Приговор тренеру Алексею Сушко Видео: Краснодарский краевой суд

– Я писала прошение о переводе сына в колонию поближе к семье, – объяснила Людмила Сушко. – Алексей рассказывает, что там лучше, чем в «десятке» (ИК-10 строгого режима в Екатеринбурге – Прим.ред). Природа, шум дорог, слышны голоса с воли. Скоро поеду навестить его.

Алексей Сушко впервые был задержан в конце 2017 года, когда работал в одном из фитнес-клубов Екатеринбурга.

По версии следствия, в ноябре того года он находился в холле клуба, где на диване рядом с ним сидела 7-летняя девочка. Согласно обвинению, тренер совершал действия сексуального характера, а именно трогал себя в интимных местах на глазах у ребенка. В тот же день Алексея задержали.

Одной из главных улик стала видеозапись с камер наблюдения, однако она не была однозначной. Многие, включая друзей, клиенток и даже некоторых зрителей, не увидели на ней ничего криминального и встали на защиту тренера. Семья Сушко до последнего не верила в его вину, заявляя, что он просто сидел рядом с девочкой.

Сам Алексей категорически отрицал все обвинения. Он называл происходящее «абсурдом и бредом» и утверждал, что правоохранительные органы вводят всех в заблуждение. Он даже предположил, что это могло быть связано с чьими-то финансовыми интересами, невыгодными для фитнес-центра.

В ноябре 2018 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Алексея Сушко к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, после чего наказание снизили до 6 лет наказания.

Бодибилдер вышел на свободу в августе 2023 года, когда ему смягчили вид наказания и назначили исправительные работы. После отбытия срока в 2024 году Алексей развелся с женой Ольгой, после чего вместе с сыном и матерью отправился на автомобиле в Анапу.

На черноморском побережье Сушко вновь обвинили в домогательствах к маленькой девочке. Жертва рассказала, что мужчина домогался ее в подъезде, показывая гениталии. Девочка рассказала обо всем родителям, и те обратились в полицию.

– Моя дочь не пряталась под лестницей, как это писали ранее. Она зашла в подъезд и села на трубу. Сушко поднялся на второй этаж, откуда в тот момент спускалась ее подружка. Она ему сказала: «Здравствуйте». Он ей также ответил. Когда девочка спустилась ниже, увидела, как Алексей стоит со спущенными шортами и мастурбирует, – рассказывала «КП-Екатеринбург» мать одной из девочек.

Ранее в Краснодарском краевом суде отмечали, что Сушко не признал вину. И в ходе процесса выдвигая разные версии своего нахождения и совершаемых действий в подъезде, однако, у суда не осталось сомнений в его виновности.

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