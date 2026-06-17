Слева - Анастасия Полякова, справа - Наталья Бродовикова. Фото: соцсети

Свердловский областной суд поставил точку в деле 36-летней Натальи Бродовиковой, которая издевалась над Анастасией Поляковой из Карпинска. Напомним, в мае 2025 года девушка перестала выходить на связь с близкими, а через несколько дней ее тело нашли в акватории реки Турья. Незадолго до трагедии по сети начало расходиться видео, как Бродовикова издевается над Анастасией.

«НАТАША, ТЫ ЖЕ ЧЕЛОВЕК…»

Известно, что Анастасии Поляковой было 25 лет. У нее были ментальные особенности, а из родственников осталась только бабушка. Подруги вспоминают ее как светлого и искреннего человека.

Страшные события произошли в ночь с 16 на 17 мая. В этот вечер Анастасия приехала к своей подруге Елене. В гостях также был 44-летний Виталий Герасимов. Спустя некоторое время пришла и Бродовикова - мать двоих детей, с которой Анастасия была не в лучших отношениях.

Анастасия была сиротой. Фото: соцсети

Женщина накинулась на Анастасию с кулаками, вытащила ее на крыльцо дома. Герасимов вышел на улицу вместе с ними. Бродовикова прижала Анастасию к земле, держала за волосы... А Виталий снимал все на камеру.

- Наташа, ты же человек, отпусти меня! - говорила Анастасия.

- Ты не знаешь, какой я человек, - отрезала Наталья.

То, что произошло далее, мы не станем описывать по этическим принципам.

После произошедшего, по словам подруг Анастасии, в ее адрес начали поступать угрозы. Девушка жила в постоянном страхе. Потерпевшая пропала 27 мая, а 1 июня ее нашли погибшей.

МАТЬ ДВОИХ ДЕТЕЙ ОТВЕТИЛА В СУДЕ, А ОПЕРАТОР СКОНЧАЛСЯ

Наталью Бродовикову задержали. Изначально ей предъявили обвинение по 135 статье УК РФ (Развратные действия). Карпинский городской суд отправил мучительницу под домашний арест. Однако во время следствия статью переквалифицировали на более жесткую – на «Насильственные действия сексуального характера» ( пункт «б», 3 части, 132 УК РФ). Свою вину она так и не признала.

Наталья Бродовикова пыталась обжаловать свой приговор. Фото: соцсети

Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. В апреле 2026 года суд вынес женщине приговор - 9,6 лет колонии общего режима. Мучительницу арестовали в зале суда. Однако Бродовикова, ее адвокат и гособвинитель подали жалобу на приговор. Апелляцию рассмотрели в Свердловском областном суде 17 июня.

- Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, не нашел оснований для вмешательства в судебный акт. Приговор вступил в законную силу, - отметили в пресс-службе судов Свердловской области.

Также женщина должна выплатить компенсацию 1 миллион в качестве компенсации морального вреда, а также 80 850 рублей в качестве материального ущерба.

Оператор видео - Виталий Герасимов. Фото: соцсети

Что же касается оператора видео, то на Герасимова были также заведены уголовные дела - по части первой статьи 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни) и по пункту «б» части третьей статьи 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием Интернета). Сначала мужчина находился под домашним арестом, а спустя 20 дней попытался сбежать, за что был отправлен в СИЗО.

До суда дело мужчины так и не дошло, поскольку тот скончался.

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