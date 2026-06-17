«Не нужно объяснять иностранцам, где находится Екатеринбург»: Игорь Алтушкин – о развитии падела на Урале

Игорь Алтушкин рассказал о развитии падела на Урале. Фото: пресс-служба РМК

В Екатеринбурге с 12 по 14 июня прошел крупный турнир по паделу. Участие в нем приняли 32 пары из 12 регионов России, а также из Испании и Аргентины. Соревнования проходили в категории Федерации падела России (ФПР) 500 – для игроков профессионального уровня.

В финале встретились две пары, в которых выступали спортсмены академии падел РМК. Пару Дмитрия Мягкова и Максима Колобова со счетом 7:6, 6:3 обыграл одноклубник Евгений Данилов, выступавший с Богданом Бобровым.

- Екатеринбург встречает с открытой душой. Очень рад здесь находиться. Здесь невероятный центр. Все сделано для игроков, весь персонал делает этот турнир невероятным, захватывающим и просто приятно здесь играть, - поделился чемпион соревнований Богдан Бобров.

Евгений Данилов и Богдан Бобров. Фото: пресс-служба РМК

ПЕРВАЯ В РОССИИ ПАДЕЛ-АРЕНА

Традиционно турниры принимает падел-арена на Большакова, 90. Она стала известна на всю страну – здесь открылись 6 профессиональных современных кортов для игр и тренировок, а также начали проводить всероссийские и международные соревнования по паделу.

Дмитрий Мягков. Фото: пресс-служба РМК

Инициатором открытия стал Игорь Алтушкин - основатель Русской медной компании (РМК). В интервью РБК он рассказал, что познакомился с паделом три года назад благодаря другу. Игра настолько его увлекла, что он задумался о создании качественной инфраструктуры, которая сделает падел доступным для широкой аудитории. В 2025 году в Екатеринбург пригласили двукратного чемпиона мира по паделу аргентинца Тито Аллеманди. Спортсмен стал заниматься развитием этого спорта на Урале.

А в сентябре 2025 года открылась первая в России падел-арена. Она находится в бывшем здании КРЦ «Уралец». На протяжении многих лет он был домашним стадионом для ХК «Автомобилист». Но после открытия «УГМК-Арены» хоккеисты переехали туда.

Евгений Данилов. Фото: пресс-служба РМК

- В сентябре мы открыли падел-арену РМК и провели один из этапов Российского падел-тура на наших кортах, а в декабре уже прошел турнир с легендами падела из Аргентины и Испании, - объяснял в интервью РБК Игорь Алтушкин. - Эта арена уникальна не только в России, но и в мире. У нас единственный стационарный стадион для падела с трибунами на 4 500 человек и со всей современной инфраструктурой для спортсменов и зрителей.

Летом 2026 года рядом с ареной установят десять летних кортов. Причем две площадки будут бесплатными для детей и подростков до 18 лет. А через пару месяцев откроют Детскую академию падела.

«НЕ НУЖНО ОБЪЯСНЯТЬ, ГДЕ ЕКАТЕРИНБУРГ»

Сегодня в столицу Урала приезжают ведущие игроки со всего мира. Например, в турнире, который проходил в апреле, приняли участие игроки из 12 стран мира, в том числе из Франции, Бразилии, Уругвая и Парагвая.

- Мы провели уже три турнира. И приятно, что о нас пишут и говорят в Испании, Латинской Америке, где падел развит давно. Когда мы только организовывали первый турнир, звезды падела с опаской смотрели на перспективу приезда в Екатеринбург. Они даже не знали о существовании такого города. Теперь же объяснять, кто мы и где находится Екатеринбург, к счастью, не нужно, - пояснил бизнесмен. - При этом наравне с ведущими паделистами мира выступают россияне, у которых есть возможность получить опыт игры с лучшими.

Фото: пресс-служба РМК

В этом году в рамках международной лиги RCC Padel League будут проведены шесть турниров.

По словам Игоря Алтушкина, на сегодняшний день РМК не планирует открывать падел-арены в Москве или в Санкт-Петербурге. Спортивные проекты будут создаваться в Свердловской и Челябинской областях, а также в Хабаровском крае.

- В Челябинске скоро откроется РМК-Арена - многофункциональный спортивный комплекс, который станет главной спортивной ареной для игровых видов спорта и единоборств в регионе. В строительство уже вложено порядка 16 миллиардов рублей, - отметил бизнесмен.

СПРАВКА КП

Падел называют «младшим братом» тенниса. Он сочетает в себе элементы сквоша, большого и настольного тенниса. Здесь такая же система подсчета очков, и в него тоже играют мячом и ракеткой, но меньшего размера. Корт 10 х 20 метров. Он огорожен стеклом или сеткой, от которых можно отбивать мяч. Играют, как правило, двое на двое.