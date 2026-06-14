Циклон задержится на Урале: свердловчан ждет еще неделя дождей и гроз

Свердловчанам точно пригодятся зонтики Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Зонтики и дождевики пригодятся свердловчанам и на следующей неделе. По данным синоптиков Уральского Гидрометцентра, как минимум в ближайшие трое суток характер погоды почти не изменится. А значит, будет по-прежнему тепло, но сыро.

- Дорогу циклону, влияющему на погоду региона, перекрывает блокирующий антициклон, занимающий север ЕТ России и Урала. Осадки в избытке выпадают в большинстве районов Среднего и Южного Урала, тогда как на севере УФО в ближайшие дни осадков не ожидается, - сообщают в пресс-службе Гидрометцентра.

Такой же прогноз дает синоптик Алексей Пулин. По его данным, к воскресенью циклон над Южным Уралом заполнился и стал высотным, то есть слабо выраженным в приземном слое атмосферы. Однако влияние этого высотного вихря, а также температурный контраст с более теплым воздухом над соседними регионами продолжают провоцировать ливни и грозы.

В понедельник, 15 июня, ожидается, что будет облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами в регионе опустится туман, прогнозируют в Уральском Гидрометцентре. Ночью температура воздуха опустится до 11-16 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до 25-ти градусов. В Екатеринбурге ожидается +23 градуса.

16 июня будет немного теплее, сообщают синоптики. Также ожидаются кратковременные дожди и грозы, ночью +16 градусов, а днем столбики термометров остановятся на отметке 26-ти градусов тепла.

Ожидается, что самым теплым днем в Свердловской области станет среда, 17 июня. Ночью и днем не обойдется без умеренного дождя. В отдельных районах ожидаются грозы и утренние туманы. Ночью также тепло, до +17 градусов. Днем максимальная температура воздуха +28 градусов, в Екатеринбурге воздух прогреется до 26-ти градусов.

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