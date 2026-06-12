Такие вещи вы можете найти и в бабушкином шкафу Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Интернете мне все чаще попадаются короткие видео о том, как люди находят на блошиных рынках старые вещи, выкупают их за бесценок, а потом перепродают в разы дороже. «Чем не идея для бизнеса?», «А ведь в детстве я мечтала стать кладоискателем», - стало крутиться у меня в голове. Но как среди барахла найти то, на чем действительно можно заработать?

В ПОИСКАХ КЛАДА

В свой первый поход по блошиному рынку я решила идти с человеком, который точно знает, как искать сокровища. Благо нашелся такой: хозяйка музея-магазина раритетных вещей Мила Бахтина уже шесть лет занимается коллекционированием и продажей винтажных вещей и ведет свой блог. Она любезно согласилась мне помочь.

За помощью мы обратились к Миле Бахтиной, которая вместе со своим мужем Сергеем, а еще тремя очаровательными пуделями держит музей-магазин «Раритет» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С ней мы поехали на блошиный рынок на Уралмаше. Он единственный и самый старый в Екатеринбурге. Работает еще с 30-х годов прошлого века. Только в наше время народ там собирается исключительно по выходным с 6:00 утра. Люди продают посуду, мебель, одежду, украшения. Товары все в пыли (видимо, чтобы сделать акцент на возрасте вещей). Выкладывают барахлишко прямо на асфальт. Но некоторые заботливо подкладывают газетки или клеенки.

На рынке жители города выкладывают вещи прямо на асфальт Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Что-то принесли из дома, а что-то нашли на помойке, - объясняет Мила. - Если хотите найти ценную вещь, начните с посуды. В ней разобраться легче всего. Здесь можно найти винтажные предметы из фарфора. Но на них должно быть клеймо производителя, ручная роспись или какая-то необычная делать.

ОДЕВАЙТЕСЬ СКРОМНЕЕ

На одном из прилавков как раз замечаю такую. Кофейник, молочник и сахарница из одного сервиза – белые с синим рисунком. Неприметные. Но присмотревшись, видишь ту саму необычную деталь – прозрачные вкрапления на стенках. Кажется, что они будто светятся.

На одном из прилавков урвала кофейник, молочник и сахарницу из сервиза «Рисовое зернышко» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Татьяна, вам очень повезло! - тихонько говорит мне Мила. - Несколько минут на рынке, а уже такая находка! Это предметы из китайского сервиза «Рисовое зернышко». Вкрапления, которые вы заметили – ручная работа. В сырой заготовке мастера делали прорези и заполняли их специальной глазурью. На донышке – синее клеймо с иероглифами и надписью «Jingdezhen» (город, в котором его производили). Такой фарфop доставлялся в СССР в 60-80-е годы. Настоящий винтаж!

- Сколько хотите за все три? – спрашиваю у продавца.

- 500 рублей. Но терминала нет. Наличные или переводом на карту.

Перевожу нужную сумму, идем дальше. Продавцы, оказавшиеся немного под шафе, пытаются нас остановить: «Какие вы все красивые! Когда мы пойдем с вами на дискотеку?!» Мила отшучивается: «Это интересное предложение! Но мне надо обсудить его с мужем».

Перед походом на блошиный рынок Мила советует одеваться поскромнее (не так, как мы) Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Первое правило блошиного рынка – одевайтесь скромно, - объясняет мне Мила, как только мы уходим подальше. - Никакого макияжа, яркой одежды, голову лучше не мыть, чтобы не привлекать внимание. Сегодня здесь еще спокойно, а по утрам, особенно, в воскресенье страшно находиться. Продавцы пристают с ненужными вопросами, вас тут могут послать, могут обокрасть. Покупатели могут устроить драку за вещь. Так что если вам что-то приглянулось, не выпускайте это из рук!

ИСКАЛИ ЗОЛОТО, НАШЛИ МЕДЬ

Мы подходим к чемоданам, плотно забитым столовыми приборами. Мила обращает внимание, что в них могут быть серебряные ложки с клеймом и номером пробы.

- Здесь их можно купить за 20 рублей, а при перепродаже цена может дойти до 10 000 и выше. К примеру, ложка 800 пробы может стоить около 1000 рублей, ложки 875 и 925 пробы можно продать и за 5000. Но чтобы найти такие, нужно хорошо разбираться в столовом серебре и потратить много времени.

В чемоданах, набитых столовыми приборами, можно отыскать серебро Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вызов «покопаться в чемодане» и раздобыть ложку за 10 000 рублей меня, конечно, очень привлек. Но продавцы уже начали потихоньку сворачиваться. Я судорожно стала перебирать груду приборов. Вдруг, как с фарфором, повезет. Но, все ложки, которые мне попадались на глаза, оказались из меди, алюминия и нержавеющей стали. Значит, будет повод вернуться.

Следом мое внимание привлекла симпатичная брошка с жемчугом.

- А такую выгодно купить? – спрашиваю у Милы.

- Не-е-ет, что вы, - протягивает эксперт. - Бусины сделали из окрашенного пластика. Здесь вообще большинство украшений – китайские безделушки. Вам, конечно, могут сказать, что это винтаж и «только сегодня, только ради вас» продадут такую брошку за 500 рублей. Но на деле она и 100 рублей не стоит. Ценность представляют брошки с натуральными камнями и клеймом. В своем магазине я продала дореволюционную брошку с нефритом за 40 тысяч. Чтобы находить ценные вещи на блошиных рынках, нужно знать историю России и то, в какой период они выпускались. Нужна насмотренность.

Большинство украшений на таком рынке – китайские безделушки Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ЕЩЕ И ТОРГОВАТЬСЯ МОЖНО?

Обойдя оставшиеся ряды на блошином рынке, я больше не нашла ничего стоящего. Уже было расстроилась, но тут Мила предложила заглянуть еще и в антикварную лавку неподалеку.

- В таких магазинах можно найти вещи, которые вы сможете продать чуть дороже. Видите блюдце. По легенде, оно из любимого сервиза Сталина, который называется «Золотые колосья». Блюдца расписывали вручную, используя настоящее золото.

Блюдце из любимого сервиза Сталина - «Золотые колосья» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В антикварной лавке блюдце стоит 3000 рублей. Сфотографировав и проверив в Интернете, с удивлением обнаруживаю, что другие продавцы выставляют его и за 5000 рублей.

- А теперь самостоятельно найдите в магазине то, что сможете продать дороже, - говорит мне Мила.

Я начала волноваться, как на экзамене. Но среди стопок с тарелками вскоре выискала похожее блюдце: бирюзовое, с рисунком цветов, часть из них расписана золотом. Вот! Показываю Миле.

Моей находкой стало блюдце «Дулевской фабрики (Фарфортрест) имени газеты "Правда"» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Молодец! Уже можно поставить тебе четверку с плюсом. Еще рекомендую обратить внимание на полки со стеклянными стаканами.

Меня привлекли четыре бокала за 800 рублей. Как объяснила Мила, их я смогу продать в два раза дороже. А еще можно поторговаться с продавцом. Как на рынке! Дело сделано: бокалы в итоге забрала за 400 рублей, а блюдце - за 800.

Мила советует обращать внимение на колки с бокалами и книгами. На них тоже можно найти ценные экземпляры Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

«ДАВНО ТАКОЙ ИСКАЛ!»

Поймав азарт, мне не терпелось выставить свои находки на продажу. Но у меня только час ушел на то, чтобы очистить фарфор и стекло от пятен. Еще один – чтобы красиво сфотографировать товары и придумать к ним описание. Не без помощи Интернета, кончено.

Блюдце с золотыми цветочками оказалось изделием «Дулевской фабрики (Фарфортрест) имени газеты "Правда"». На клейме – название фабрики и герб СССР. Такое клеймо использовалось в короткий промежуток времени – с 1925 по 1931 годы.

Вот как блюдце выглядит вблизи Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Предметы из китайского сервиза «Рисовое зернышко», по совету Милы, выставила по отдельности. Эксперт объяснила, что так их купят быстрее и дороже: «Есть люди, которых разбился кофейник или молочник. Им не нужен весь сервиз, поэтому они готовы купить один предмет, но дороже».

Наконец-то выставила. И замерла - сейчас как раскупят! Но ожидание и реальность не совпали. Первого покупателя пришлось ждать пару дней. Сахарницу со сколом десятки человек добавили в «избранное». Но дна женщина в итоге купила ее за 500 рублей!

Следом за 2000 рублей в Казань улетели четыре бокала. Кофейник выкупили за 1500 рублей. А вот молочник, который я сначала выставляла за такую же цену, удалось продать даже дороже. Чтобы его купить, мне одновременно написали три покупателя. И я, недолго думая, устроила аукцион. Один из покупателей заявил «Я давно именно такой искал!» и назвал самую высокую сумму – 3000 рублей. Продано!

Кажется, я богата.... Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

А вот с блюдцем я погорячилась. Выставила за 3000 рублей, но на протяжении двух недель его никто даже в «избранное» не добавил. Психанула и снизила цену до 1500 рублей, и его выкупили в тот же вечер. Теперь уже думаю, не продешевила ли. Ну да ладно. Все у меня еще впереди.

Итого: купила товаров на 1700 рублей, а продала на 7000 рублей!

КСТАТИ

Где еще найти ценные вещи?

- Лучшее место – «бабушкин шкаф». Это уйма антикварных вещей, которые им не нужны и которые часто выносят просто на мусорку. Можно покопаться и в «бабушкином шкафу» знакомых, если таковые имеются.

Мила советует поискать ценные вещи в шкафох у бабушек или знакомых Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ВОПРОС РЕБРОМ

В чем отличие винтажных вещей от антиквариата?

- Сейчас есть четыре категории коллекционных вещей. Ретро – все вещи, которым больше 20 лет. Винтаж – вещи, которым больше 20 лет и которые характеризуют определенный период. Например, значки или сувениры 60-х годов на космическую тему или пейджеры, сотовые телефоны, приставки из 90-х. Антиквариатом считаются вещи, которым больше 50 лет и которые представляют культурную и историческую ценность. Раритетными считаются вещи, выпущенные в одном экземпляре или ограниченным тиражом, либо уникальные вещи, принадлежавшие определенному известному человеку. К примеру, Mercedes, на котором ездил Высоцкий – это раритет.

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