В мае Софья окончила 9 класс. Фото: предоставила сестра пропавшей

В поселке Новоуткинск в Свердловской области при загадочных обстоятельствах пропала 16-летняя школьница Софья Попова. Как рассказала «КП-Екатеринбург» старшая сестра пропавшей, 11 июня около 20:35 девушка вышла из дома гулять и не вернулась.

- Нам с мамой она написала: «Я тебя люблю». Заранее сделала отложенные сообщения. Нам они пришли только в 23:00. Подругам также написала: «Прости». После этого ни с кем на связь не выходила. Телефон выключен. Пробивался по геолокации последний раз в Новоуткинске, - рассказала сестра пропавшей Александра.

По ее словам, перед исчезновением у школьницы были конфликты с подругами и болезненное расставание с молодым человеком. Мама девочки обратилась в полицию и к волонтерам. Родные Софьи говорят, что очень любят ее и ждут дома.

В семье Софью любят и ждут. На фото Софья с мамой. Фото: предоставила сестра пропавшей

По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», девушка может быть в другом городе. Но больше всего семья переживает, что с девушкой могло случиться что-то страшное. В поисках участвуют не только полицейские и волонтеры, но и родные и друзья пропавшей школьницы.

КОНКРЕТНО

На момент пропажи она была одета в джинсовку и серые спортивные штаны прямого кроя или джинсовые брюки с зелеными рисунками, могла быть в очках.

Приметы: рост – 168 см, среднего телосложения, рыжие волосы, серые глаза.

У Софьи ярко-рыжие волосы. Фото: предоставила сестра пропавшей

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Софьи, просим сообщить в полицию по телефонам 102, 112, в дежурную часть +7 (343) 964-82-21 или на горячую линию отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700 54 52.

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