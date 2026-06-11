Чемпионат мира 2026 стартует 11 июня Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

11 июня стартует Чемпионат мира по футболу 2026. Он станет самым массовым футбольным событием в истории: мундиаль впервые принимают три страны, а соревноваться в нем будут 48 сборных. Хозяевами турнира стали США, Мексика, Канада.

По данным аналитиков «Авито», 64% екатеринбуржцев будут следить за Чемпионатом мира. 21% опрошенных будет болеть за Бразилию, 20% планируют поддерживать Португалию, 14% - Аргентину, 11% - Германию, а 9% - Испанию.

Большинство болельщиков предпочитают смотреть матчи дома или же в гостях. Но есть и те, кто идут в заведения с компанией. Первую игру мундиаля свердловчане смогут увидеть 12 июня в 0:00 по местному времени. В матче открытия встретятся сборная Мексики и ЮАР, которые последний раз играли друг с другом в 2010 году. Сам матч пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико.

с 11 по 27 июня будет длиться групповой этап. В плей-офф выходят команды, занявшие 1 и 2 места в каждой группе, а также 8 лучших команд, занявших 3 место: 1/16 финала пройдет с 28 июня по 3 июля; 1/8 финала с 4 по 7 июля; четвертьфиналы - 9 –11 июля; полуфиналы - 14 –15 июля; матч за 3 место - 18 июля и финал - 19 июля.

Рассказываем, в каких заведениях Екатеринбурга можно будет посмотреть прямые трансляции.

Чемпионат мира по футболу 2026: где посмотреть прямую трансляцию в Екатеринбурге

Прямые трансляции матчей Чемпионата мира по футболу будут показывать во многих барах и пабах Екатеринбурга. Перед тем, как прийти в заведение, обязательно позвоните туда и уточните насчет свободных мест и проведения трансляции.

- Grott Bar - ресторан в скандинавском стиле. В нем есть более 250 посадочных мест. Адрес - проспект Ленина, 49. Номер телефона - +7 343 287-70-08. Время работы: в будние с 12:00 до 0:00. В выходные - с 12:00 до 3:00.

- Спорт бар «Физкультура». Заведение в старинном винном погребе с бильярдом, трансляциями и уральским барбекю. Адрес - Добролюбова, 2Б. Номер телефона - +7 922 038-98-88. Время работы: в будние - с 17:00 до 2:00 часов, в выходные - с 17:00 до 3:00.

- Спортбар «Телевизор» - заведение со спортивными трансляциями на Геологической. Внутри него множество телевизоров, для комфортного просмотра матчей, а некоторые из них составляют часть декора. Адрес - Радищева, 4. Номер телефона - +7 (343) 278-49-99. Время работы: в будние - с 17:00 до 2:00 часов, в выходные - с 17:00 до 4:00.

- 5:0 - спортбар с авторской кухней, расположенный рядом с «Екатеринбург Ареной». Заведение предлагает просмотр матчей на больших экранах, выбор сортов пива и интернациональное меню. Адрес - ул. Репина, 1/2. Номер телефона - + 7 965 546-03-02. Время работы: будние - с 17:00 до 0:00.

- Bukowski grill - демократичный мясной ресторан в центре Екатеринбурга с концепцией «мужского заведения». Здесь подают европейскую и американскую кухню с акцентом на стейки, бургеры и блюда на гриле. Адрес - Карла Либкнехта, 32. Номер телефона - +7 343 222-19-01. Время работы: круглосуточно.