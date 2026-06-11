Уральские паделисты стали чемпионами на важном московском турнире

Дмитрий Мягков (слева) впервые в своей карьере поднялся на первую строчку национального рейтинга и получил титул первой ракетки России. Фото: Федерация падела России

В Москве 6 и 7 июня состоялось знаковое событие для российского падела. Впервые в истории отечественного спорта был проведен турнир высшей категории ФПР 750. До этого момента соревнования под эгидой Федерации падела России не поднимались выше уровня 500. Новая категория отличается тем, что победившая пара получает сразу 750 рейтинговых очков. Это достаточно сильно влияет на положение игроков в национальном рейтинге.

ПОБЕДА НАША

В этих престижных соревнованиях приняли участие ведущие спортсмены Академии падел РМК. Честь Екатеринбурга защищали Даниел Пашаян, Евгений Данилов, Дмитрий Мягков, Максим Колобов и Алена Васильева. Всего на турнир съехались 32 игрока из разных регионов страны, поэтому конкуренция была очень высокой.

Напряженная борьба закончилась тем, что в финале встретились две пары, в которых выступали воспитанники академии. С одной стороны корта оказались Дмитрий Мягков и Максим Колобов, а с другой Евгений Данилов, игравший в дуэте с Богданом Бобровым.

В финале встретились две пары, в которых выступали воспитанники академии РМК. Фото: пресс-служба РМК

Финальный матч прошел с заметным преимуществом одной из сторон: Мягков и Колобов продемонстрировали уверенную игру и быстро вышли в лидеры. Пара завершила встречу со счетом 6:3, 6:2. Таким образом, золотые медали и главный трофей турнира категории ФПР 750 отправились в копилку Дмитрия и Максима. Серебряную награду завоевал Евгений Данилов. В результате на пьедестале оказались сразу три спортсмена Академии падел РМК.

- Играли в финале против Жени Данилова и Богдана Боброва. Выиграли в упорном матче. Ребята показывали хорошую игру и бились до конца. Всем спасибо за поддержку, мы это очень ценим, - прокомментировал исход соревнований чемпион турнира ФПР 750 Максим Колобов.

ПЕРВЫЕ РАКЕТКИ РОССИИ И КАЗАХСТАНА

Отметим, что успех на московском турнире не единственное достижение спортсменов академии в последнее время. По итогам майского рейтинга Федерации падела России, Дмитрий Мягков впервые в своей карьере поднялся на первую строчку национального рейтинга и получил титул первой ракетки России. А Евгений Данилов в мае текущего года одержал победу на втором этапе Казахского падел-тура. Это помогло ему закрепить за собой статус первой ракетки Казахстана.

Кроме того, Федерация падела Свердловской области активно принимает участие и в развитии этого набирающего популярность спорта. Например, в мае Федерация направила своих представителей на внеочередную конференцию ФПР, которая проходила в Москве в рамках майского Кубка России.

- Это была отличная возможность познакомиться с представителями других регионов и федераций, обменяться опытом и планами. Хочу отдельно отметить, что каждый регион искренне стремится развивать этот спорт, и эта общая цель нас действительно объединяет. Выражаю благодарность Федерации падела России за прекрасный уровень организации мероприятия, - поделилась президент Федерации падела Свердловской области, директор Академии падел РМК Дарья Ирха.

Директор Академии падела РМК, президент Федерации падела Свердловской области Дарья Ирха. Фото: Пресс-служба РМК

Впереди у паделистов продолжатся важные старты на рейтинговых соревнованиях. Уже на этой неделе очки вновь будут разыграны, но на сей раз вновь в Екатеринбурге. Падел-арена РМК готовится принять сразу два важных турнира подряд: категорию ФПР 250 и категорию ФПР 500. Оба в мужской категории.

Первые турниры уже стартовали. 10 и 11 июня на корты выйдут 16 пар спортсменов. Им предстоит бороться за трофей категории 250. Затем, с 12 по 14 июня состоится еще более масштабный турнир категории 500. Здесь конкуренция снова будет зашкаливать, ведь за первые места сразятся уже 32 пары.

Организаторы подчеркивают, что участие в обоих турнирах абсолютно бесплатное для всех игроков, а вход для зрителей свободный.

СПРАВКА «КП»

В чем отличие падела от обычного тенниса?

Напомним, первая и пока единственная в России специализированная арена для падела открылась в Екатеринбурге в сентябре 2025 года. На этой площадке шесть кортов и зрительские трибуны, которые способны вместить 4500 человек. Падел-арена, построенная Русской медной компанией, способна принимать крупнейшие международные турниры.

Падел стремительно набирает популярность. Например, в 2020 году ракеток для этой игры было продано больше, чем для большого тенниса. А отличия между этими видами спорта весьма существенные.

Например, ракетки меньше, но тяжелее теннисных. А еще вместо натянутых струн у них сплошная поверхность с отверстиями. Ну и сам корт. Во-первых, он меньше, чем корт для тенниса, а во-вторых, отделен стенами. Когда-то, когда игра только зарождалась, они были бетонные. Но теперь, чтобы болельщикам были видны напряженные турниры, используют специальное стекло и металлические сетки. А еще падел по большей части парный вид спорта. Здесь упор делается не на силу подачи, а на умение взаимодействовать со своей командой.