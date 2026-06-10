Инцидент произошел еще в декабре прошлого года. Фото: скриншот видео

Екатеринбуржец Александр Племениченко почти полгода пытается добиться наказания для незнакомца, который жестоко его избил, частично лишив слуха. Инцидент произошел еще 19 декабря на парковке бизнес-центра. Однако личность нападавшего до сих пор не установили. По словам пострадавшего, полиция и не пыталась его искать.

Александр работает старшим охранником. В тот день он как обычно вышел на смену в «Бизнесманцентр» на Московской,195. В районе 11:00 часов на парковке проезд перегородил автомобиль марки Lexus.

В Екатеринбурге автохам накинулся на охранника Видео: предоставлено читателем "КП"

- Сначала вышел мой сотрудник из охраны, вежливо попросил владельца убрать автомобиль. Водитель попросил позвать меня, как руководителя. Я подошел. В этот момент водитель Lexus, не говоря ни слова, бьет меня кулаком в ухо и сбивает с ног подсечкой, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Александр. - Я был в летних туфлях, поскользнулся, упал. Нападавший начал меня запинывать с криками «Я тебя убью! Убью твою семью!». Человека, к слову, я видел впервые в жизни.

Избиение Александра Племениченко попало на запись видеокамеры. По словам пострадавшего, в ярость водитель Lexus пришел из-за просьбы убрать автомобиль с пожарного проезда из-под шлагбаума. Пострадавший вызвал на место полицию. К тому моменту Lexus уже уехал.

Александра опросили и приняли заявление в отделе полиции №5. Затем он сделал судмедэкспертизу. После нападения екатеринбуржец пробыл в больнице три дня. Врачи диагностировали разрыв барабанной перепонки на левом ухе. Слух с травмированной стороны уже не восстановится, а вскоре мужчине проведут плановую операцию.

- Экспертизу на руки мне не дали, ее забрал замначальника пятого отдела полиции. Ксерокопию не предоставили. Через некоторое время решил узнать о том, как продвигается дело. На что мне пришел ответ, что административное дело закрыто.

Как узнал Александр, речь шла о статье 6.1.1 КОАП РФ «Побои».

- Но я считаю, что это не могло быть административным делом. Я частично потерял слух, а мне шли отписки о том, что нет состава преступления!

После этого Александр Племениченко неоднократно обращался в прокуратуру с жалобами на бездействие полиции. По его словам, проверки идут уже около трех месяцев, но сам нападавший так и не установлен.

Слова Александра подтверждаются документами из медучреждения и ответами из прокуратуры.

Пострадавший уверен, что автохама на Lexus никто не ищет. При том, что госномер иномарки виден на записи с камер видеонаблюдения, да и сам Александр хорошо его запомнил.

Согласно документам, которые есть в распоряжении редакции, прокуратура усмотрела в действиях сотрудников полиции нарушения.

«Изучением материала проверки в прокуратуре района установлено, что указанное решение (отказ в возбуждении дела об административном правонарушении. - Прим.ред.) является незаконным и необоснованным, в связи с чем 12 марта в адрес начальника ОП №5 УМВД по Екатеринбургу принесен протест, который в настоящее время находится на рассмотрении», - сказано в ответе Александру от прокуратуры.

Повторное обращение в ведомство результата не дало. Отчаявшись, екатеринбуржец решил придать свою историю огласке. Александр хочет, чтобы на водителя Lexus, который частично лишил его слуха, завели уголовное дело, и он понес справедливое наказание.

Редакция «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил.

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