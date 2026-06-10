Автомобилистам в Свердловской области начали выдавать госномера с кодом «166»

В Свердловской области начали выдавать госномера с новым кодом региона Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге и Свердловской области с 10 июня начали выдавать госномера с новым кодом региона «166». Первые автомобилисты уже забрали их ранним утром в регистрационном подразделении ГАИ на 3-го Интернационала, 15.

Запасы табличек с предыдущей серией, где код региона был «196», закончились. Как говорит инспектор по особым поручениям отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности региональной ГАИ Николай Зубрилов, в среднем, одного кода хватает на 13 лет. По его словам, запасы исчерпали себя из-за нескольких факторов: транспорта на дорогах стало больше, а с 2020 года граждане обязаны получать наш код региона, если у них свердловская прописка.

Номые таблички стали выдавать с 10 июня Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Предыдущие коды региона «96» и «66» выдавались в Свердловской области с 2006 года. Следом, в 2013 году, был введен код «196».

- Программное обеспечение, информационная система Госавтоинспекции, выбрала следующий код региона - 166-й. Это происходит автоматически, система определила, что код региона будет не «266», не «366», а именно «166», так как ранее он был пропущен. Сам порядок предоставления документов, пакет документов, не поменялись, - говорит Николай Зубрилов.

Первые автомобилисты получили госномера нового образца Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Инспектор отметил, что госномера с предыдущими кодами свою юридическую силу сохраняют. Заменять их не требуется. Выдавать таблички с кодом «166» будут при первичной регистрации транспортных средств, смене собственника, а также при внесении изменений в регистрационные данные, заключил Николай Зубрилов.

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