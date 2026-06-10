В Екатеринбурге жильцам атакованного беспилотником дома выплатили 735 тысяч рублей

Жильцы ЖК «Тринити» получили выплаты Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге жильцы дома, пострадавшего от атаки беспилотника, получили выплат на 735 тысяч рублей. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в мэрии.

Все жильцы ЖК «Тринити» получили единовременные выплаты, предусмотренные постановлением правительства Свердловской области, а именно 15 тысяч рублей из бюджета региона, а также 15 тысяч рублей по постановлению главы Екатеринбурга Алексея Орлова из бюджета города.

– Кроме того, по региональному постановлению осуществляется компенсация утраты имущества: частичная утрата компенсируется в размере 75 000 рублей на одного жителя (принято два заявления), полная – по 150 000 рублей (принято 6 заявлений). На эти цели сформирован фонд в 1,8 миллиона рублей, – отметили в администрации Екатеринбурга.

Напомним, что атака вражеского дрона по многоквартирному дому в центре Екатеринбурга произошла 25 апреля 2026 года. В результате пострадали 44 квартиры, был эвакуирован 81 человек, пострадали 9 человек.

Большинство людей смогли вернуться домой в тот же день, кроме жильцов 14 квартир с 27 по 31 этаж – здесь здание пострадало сильнее всего. Как ранее сообщали в администрации, восстановлением ЖК займется застройщик