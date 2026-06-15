«Дожди могут продлиться достаточно долго»: метеоролог рассказал, когда прекратятся ливни в Екатеринбурге

Дожди и грозы в Свердловской области могут продлиться еще 3-4 дня Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Всю прошлую неделю Екатеринбург заливало дождями. К выходным вроде выглянуло солнце, но сияло оно как-то с переменным успехом. То появится, то опять тучи ливнем льют, то опять появится, то опять тучи. И, похоже, большую часть этой недели ситуация будет той же.

- Атмосферная ситуация благоприятствует тому, чтобы сформировалась мощная конвенктивная облачность (облака, растущие вверх от основания, - Прим. Ред.) и из нее местами выпадали ливневые дожди в сопровождении гроз отдельных случаев града и шквалистого ветра, - объяснил «КП-Екатеринбург» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. - Дожди могут продлиться достаточно долго. Активная фаза осадков может сохраняться еще 3-4 дня. В последующем ситуация становится стабилизированной.

В частности, по прогнозу Уральского Гидрометцентра, во вторник, 16 июня будет облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов Свердловской области пройдет кратковременный дождь. Будет и гроза, при которой скорость ветра может подняться до 12-14 метров в секунду. Ночью и утром не исключен туман. Столбики термометров покажут ночью от +11 до +16, днем от +22 до +27. Ожидается кратковременный дождь с грозой и в Екатеринбурге. Здесь ночью будет +14, а днем +26.

В среду, 17 июня, опять же ожидаются кратковременный дождь с грозой. Столбики термометров ночью по области покажут +12…+17 градусов, днем +23…+28. В Екатеринбурге ночью +16, днем +26.

И как будто нам этого было мало, в четверг, 18 июня, снова ожидаются и кратковременный дождь и гроза. По области в среднем ночью будет +11…+16, днем +23…+28. В Екатеринбурге ночью до +15, днем до +27.