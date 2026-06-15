Уральский благотворительный фонд поздравил почётных доноров крови

Фото: Благотворительный фонд «Дети России»

Благотворительный фонд «Дети России» совместно с Областной детской клинической больницей Екатеринбурга поздравили почётных доноров и подвели итоги трёх лет работы проекта «Я – ДОНОР». Напомним, проект направлен на поддержку безвозмездного донорства крови.

За три года было заготовлено 13,3 тонны цельной крови, принято 1650 доноров. Совершено более 8200 донаций, и все они – безвозмездные. Ещё один важный повод поговорить о донорстве и его популяризации – Международный день донора, который отмечался накануне. В этот день добровольцев, сдающих кровь и её препараты, чествуют и поздравляют во всём мире, публично заявляя: донорство – это настоящий подвиг ради других.

Фото: Благотворительный фонд «Дети России»

ОДКБ Екатеринбурга ведёт заготовку крови и её препаратов на базе собственного отделения трансфузиологии. Технологии, которые собраны здесь, отвечают современным подходам в работе и не уступают тем, что действуют в федеральных центрах. Донорские материалы после обработки направляются пациентам Центра детской онкологии и пациенткам Областного перинатального центра.

- Сердечно благодарим каждого, кто сдаёт кровь! Особая признательность всем, кто поддержал наш проект «Я ДОНОР»! – отметила Юлия Нутенко, директор фонда «Дети России». – За три года мы убедились: доноры – это люди с большим, горячим сердцем, настоящие благородные рыцари и герои. Главная ценность для них – помогать. И именно это осознание, что можешь спасти чью-то жизнь, по их признанию, ведёт к каждой новой донации.

Среди тех, кого поздравил фонд, добровольцы, за плечами которых 100 и более донаций. Получив звание «Почётный донор», они не останавливаются, потому что знают: их поддержки кто-то очень ждёт. Татьяна, одна из гостей мероприятия, является универсальным донором: в её активе донорство крови и костного мозга. В 2016 году увидела в социальных сетях информацию, что срочно ищут добровольцев для маленьких пациентов ОДКБ. Татьяна откликнулась и с тех пор поддерживает их.

Фото: Благотворительный фонд «Дети России»

С момента старта проект «Я ДОНОР» непрерывно поддерживает тех, кто приходит в отделение трансфузиологии, чтобы помочь. Добровольцы получают сувениры и угощения к чаю: после сдачи крови чаепитие – важный этап для восстановления организма.

В 2024 году фондом для отделения был приобретён рентгеновский аппарат «АРДОК-1» стоимостью более 6 миллионов рублей. Он предотвращает развитие тяжелой болезни «трансплантат против хозяина». С профилактикой этой же тяжёлой жизнеугрожающей патологии и другими осложнениями врачам помогает справиться второй прибор, который клиника получила от фонда в 2026-м году благодаря гранту «Екатерининской ассамблеи». Иммунохимический гематологический анализатор осуществляет индивидуальный подбор компонентов крови: он позволяет находить подходящие компоненты донорской крови для каждого ребенка. После обучения сотрудников и апробации оборудование будет внедрено в клиническую практику.