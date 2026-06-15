Проплыл 200 метров на одном вдохе: 61-летний фридайвер из Екатеринбурга стал чемпионом мира

Соревнования проходили в Сербии в городе Нови-Сад Фото: предоставлено Сергеем Бобошиным

Житель Екатеринбурга, 61-летний Сергей Бобошин, стал чемпионом мира по фридайвингу. Этот титул он завоевал в Сербии в городе Нови-Сад, где с 9 по 15 июня проходил чемпионат мира. Он проводился по правилам Всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS). Фридайвинг это подводное плавание с задержкой дыхания. В этом виде спорта Сергей Бобошин смог установить два рекорда.

- Я плыл двумя стилями. Во-первых, брасом – то есть без ласт, без дополнительных приспособлений. Проплыл 175 метров. До этого мировой рекорд был 138,5 метров, - рассказал «КП-Екатеринбург» Сергей Бобошин. - Также я плыл в ластах. Проплыл 200 метров. До этого мировой рекорд был 165 метров. Теперь оба рекорда будут российскими.

Сергей Бобошин начал заниматься фридайвингом в 59 лет. В 61 год он уже стал чемпионом мира Фото: предоставлено Сергеем Бобошиным

Согласно данным сайта Федерации Фридайвинга в чемпионате от России участвовали 28 спортсменов. Сергей Бобошин выступал в категории MASTERS M2 – для спортсменов в возрасте от 60 до 69 лет. Именно в рамках этой категории им были установлены рекорды.

- Плыл в ластах 12 июня. Воздуха не хватало катастрофически. Хотелось всплыть, тем более что я примерно понимал пройденное расстояние и знал, что мировой рекорд уже достигнут. Но я подумал: «Сегодня же День России. Надо сделать так, чтобы рекорд был наш и надолго!» И вот так смог проплыть до отметки в 200 метров. Там все на усилии воли. Половину дистанции только на ней и плывешь.

Сергей Бобошин (справа) и Матеуш Малина - польский фридайвер, многократный рекордсмен мира в различных дисциплинах Фото: предоставлено Сергеем Бобошиным

В Екатеринбурге Сергей Бобошин руководит двумя предприятиями. Фридайвингом он занялся всего два года назад, когда ему было 59 лет.

- Я пошел в бассейн, чтобы вылечить головную боль. Но просто плавать по бассейну мне было скучно, поэтому я решил нырять, - поделился Сергей Бобошин. – Сначала проплывал под водой всего метров 15, а то и меньше. Теперь – 200 метров. Так что никогда не поздно начать и никогда не поздно достичь тех результатов, которые ты задумал. Главное – не бояться, искренне хотеть и делать то, что ты хочешь.

По словам Сергея, готовиться к чемпионату он начал год назад. У него проходило по три тренировки в неделю, каждая из которых длилась по три часа. Занятия включали упражнения на выносливость, а также преодоление гипоксии (нехватка кислорода) или гипокапнии (нехватка углекислого газа).

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