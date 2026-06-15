Дело о взрыве газа в Нижнем Тагиле начали рассматривать в апреле 2026 года Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Нижнего Тагила, чьи близкие погибли после взрыва газа в пятиэтажке, записали видеообращение к председателю Верховного суда РФ Игорю Краснову. Напомним, трагедия произошла в августе 2024 года, в хрущевке по адресу Сибирская, 81. В результате взрыва обрушились два подъезда и стены дома. Погибли 11 человек, шесть из которых - дети. Еще 26 получили различные травмы.

ПОЧУВСТОВАЛИ ЗАПАХ ГАЗА И ПРОВЕРИЛИ ПЛИТУ

Жильцы дома, в котором произошел взрыв газа в Нижнем Тагиле, раскритиковали суд Видео: Ольга Касьянова

По версии следствия, эпицентр взрыва был в квартире №2, которая принадлежала Елене Сербиновой. На тот момент женщина несколько лет уже жила в Екатеринбурге.

- При проведении ремонтных работ женщина разместила на кухне газовый шланг внутри стены и подсоединила его к плите, тем самым сделав его недоступным для визуального контроля, - ранее сообщали в СУ СК по Свердловской области.

В июне 2024 года специалисты «Газэкс» проводили проверку в квартире Сербиновой, в ходе которой они допустили нарушения.

Трагедия произошла в августе 2024 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Во время работ слесарями не была осуществлена надлежащая проверка целостности внутриквартирного газового оборудования, а также не было принято должных мер по прекращению подачи газа в квартиру, - отмечали в ведомстве.

Силовики полагают, что в день трагедии в пустующую квартиру зашла дочь Сербиновой - 12-летняя Полина. Она приехала из Екатеринбурга в родной город на день рождения подруги. Подростки праздновали в квартире этажом выше. Затем они почувствовали запах газа и пошли проверять плиту. В процессе вызвали искру, из-за которой произошел взрыв.

Елена Сербинова потеряла в трагедии дочь Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

НЕ СОГЛАСНЫ С ВЕРСИЕЙ СИЛОВИКОВ

Семьи погибших заявили, что совершенно не согласны с версией следствия. По их словам, утечки газа в день трагедии не было. Никто из жильцов не чувствовал соответствующий запах.

- Экспертиза не дала конкретный ответ на вопрос о причинах взрыва – точное место утечки не установлено, - заявили потерпевшие. - Эксперты не пояснили, почему дверь подъезда улетела на 40 метров, если взрывной волны не было, почему ни одно окно с первого этажа не вылетело и почему наиболее разрушена сторона без кухонь и газа.

По словам пострадавших, в ходе следствия не были допрошены сотрудники МЧС и управляющей компании, а также жильцы, которые чувствовали в день трагедии запах пороха и селитры.

- Игорь Викторович, сейчас нам кажется, что главная цель процесса – быстрее вынести приговор, а не разобраться. Мы хотим верить в правосудие и хотим понять, почему погибли наши близкие. Мы просим вас обратить внимание на наше уголовное дело и дать указание отправить дело обратно на расследование, - обратились жильцы дома.

Первое судебное заседание прошло в ДК Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

И ПОТЕРПЕВШАЯ, И ОБВИНЯЕМАЯ

Рассмотрение дела началось 1 апреля 2026 года в Нижнем Тагиле. На скамье подсудимых оказались три сотрудника «Газэкс» - мастер Максим Гривской, слесарь Александр Алимов и его коллега Александра Ерыкина. Специалистам предъявлено обвинение по 238 статье УК РФ (Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц). А также по статье 168 УК РФ (Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере)

Специалисты "Газэкс", которые обслуживали дом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Также под суд отдали Елену Сербинову. Женщине, которая сама потеряла ребенка в этой трагедии, предъявлено обвинение по 109 статье УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), по 118 статье УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), статье 168 УК РФ (Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере.

Адвокат Сербиновой отмечал, что в деле женщина имеет двойной статус - она одновременно и потерпевшая, и обвиняемая, чего быть не может. Во время одного из судебных заседаний защита попросила, чтобы дело вернули в прокуратуру. Однако суд отказал в ходатайстве.

Свою вину подсудимые не признают.

Отметим, что после взрыва хрущевку признали аварийной и сравняли с землей. На ее месте высадили 11 елей в память о погибших.