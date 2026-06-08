Не спасут даже дожди: биолог рассказала, когда в Екатеринбурге перестанет летать пух

Пух начал летать в первой половине июня Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На календаре еще июнь, но уже можно напевать строчку из песни «Тополиный пух», потому что его на улицах Екатеринбурга очень много, хоть и жары на Среднем Урале пока нет. Проливные дожди, которые шли в Свердловской области все выходные, его не испугали.

Заведующая кафедрой экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Ирина Киселева объяснила «КП-Екатеринбург», почему так происходит и сколько еще времени придется чихать из-за пуха.

ПУХ ЛЕТАЕТ В СРЕДНЕМ ТРИ НЕДЕЛИ

Семена тополя распространяются с помощью пуха. Если взять одну пушинку, то в ее основании среди волокон, похожих на вату, можно увидеть твердый маленький орешек, это плод.

- Семена упакованы в сережки, которые свисают с тополя. Сережки развиваются и поспевают не одновременно. Распустилась первая партия, полетел пух, дождь немного прибил его к земле. Но потом распустились новые сережки, и пух полетел снова. Дождь частично разбивает сережки и осаждает пух, но радикально ситуацию не меняет. Пока все сережки не отцветут, пух будет лететь, - объясняет Ирина Киселева.

Этот процесс растянут во времени. В среднем он длится до трех недель и слабо зависит от того, жаркое ли лето и какой была весна. В этом году, по мнению эксперта, пух будет летать еще от 10-ти дней до двух недель. А вот старт сезона, когда тополя начинают «пушить», из года в год приходится на разное время.

- Для цветения древесных растений необходимо, чтобы весной они получили определенную сумму положительных температур. Как только этот порог достигнут, запускаются механизмы закладки цветков, их опыление и распускание сережек. То есть в зависимости от того, сколько было теплых дней, растения раньше или позже начинают цвести, формировать сережки и пух. В этом году процесс начался немного раньше, чем в прошлом, - говорит Ирина Киселева.

В середине каждйо пушинки есть семена тополя Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ПЕРЕНОСИТ ПЫЛЬЦУ И СПОРЫ ГРИБОВ

Людям с аллергией это время пережить непросто. Как рассказывает заведующая кафедрой, пушинки могут «цеплять» пыльцу и другие мелкие частицы в воздухе.

- Пух состоит из тонких целлюлозных волокон, что делает его похожим на вату. А вата является сорбентом: она впитывает влагу и сорбирует пыль на своей поверхности. Точно так же действует пух. Он может сорбировать любые мелкие частицы: пыль, бактерии, споры грибов, пыльцу растений. В этом смысле он способен становиться источником аллергической реакции. Сам по себе он не аллерген, но является механическим раздражителем, — поясняет Ирина Киселева.

Попадая в нос, глаза и ротовую полость, пушинки механически раздражают слизистые оболочки. Поэтому мы чихаем, и нос чешется. В это время дома рекомендуется чаще делать влажную уборку и закрывать окна, уходя из квартиры. На улице тем, кто страдает от аллергии и кого сильно раздражает пух, помогут очки и медицинские маски.

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