Юноша взял машину дяди без разрешения. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области пьяный подросток сел за руль и протаранил две иномарки. ДТП произошло утром 7 июня в Невьянском районе, в поселке Приозерный. 17-летний юноша без разрешения взял ключи от «КИА» своего дяди, чтобы покататься.

Однако подросток не справился с управлением и влетел в забор. После столкновения машину отбросило вперед, где школьник столкнулся с двумя припаркованными автомобилями.

Судя по фото, удар пришелся на «Фольксваген» - у него разбито лобовое стекло. А у«Тойоты» сильные вмятины. Сам же виновник ДТП особо не пострадал: врачи оказали ему медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Больше всего пострадал «Фольксваген». Фото: ГАИ Свердловской области

- Подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. По результатам проведенного медицинского освидетельствования установлено состояние опьянения результат освидетельствования составил 0.243 мг/л, - отметили в Госавтоинспекции Свердловской области.

На школьника составили административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами). Также на родителей юноши завели административный материал по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).