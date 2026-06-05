«Это не по-человечески»: приют для стариков и инвалидов рискует закрыться

Приют располагается в частном коттедже Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге приют «Дари добро» для пенсионеров и инвалидов, которым некуда пойти, оказался под угрозой закрытия. Организация существует 12 лет, за это время десятки пожилых людей и те, кто обманом остался на улице, обрели семью и крышу над головой.

Среди постояльцев, например, оказался рентген-лаборант Денис Сизов, который в прошлом году стал жертвой мошенников. Аферисты вынудили его продать обе квартиры.

Все эти годы директор организации Ольга Бахтина арендует коттедж под приют в цыганском поселке на территории Юго-Западного района. По ее словам, в ближайшее время ей придется искать новое помещение. Все из-за повышения аренды. Несколько лет Ольга платила по 110 тысяч рублей в месяц и оплачивала коммунальные платежи.

- Собственник коттеджа поднимает аренду до 150 тысяч. Я сказала, что такие деньги за этот дом платить не буду. Крыша течет, крыльцо сгнило, забор упал на соседний участок, окна деревянные, а с отоплением проблема не решается. Зимой в доме холодно, я купила теплопушки, которые мотают электричество на 20 тысяч рублей. Владелец должен следить за домом, а получается, что кладет деньги в карман и ничего не делает. И не собирается, он мне так и сказал, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Ольга Бахтина.

Коттедж Ольга Бахтина снимает коло 10-ти лет Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В приюте действует система, при которой 75% с пенсий постояльцев уходит в фонд организации, а 25% остается на личные нужды. Подобная схема применяется и в других, в том числе государственных домах престарелых. Таким образом, у приюта есть средства для оплаты аренды, на еду, уход для тяжелобольных и бытовые расходы.

Но, в отличие от большинства приютов, Ольга Бахтина берет и тех, кто не имеет документов, а соответственно, не получает никакие выплаты. Им восстанавливают паспорта, добиваются пенсий, но на это уходят деньги и время. Сейчас таких постояльцев в «Дари добро» 10 человек. Как считает Ольга, оплачивать аренду после ее повышения будет возможно, но нецелесообразно, ведь коттедж в плачевном состоянии.

- Мы с собственником сошлись на том, что либо я плачу больше, либо переезжаем. Дом он будет продавать за 35 миллионов рублей, предложил мне его выкупить. Откуда у меня такие деньги? Я собрала своих подопечных, обрисовала ситуацию. Сказала, что у меня два выбора: либо я иду в Министерство соцполити и пишу заявление, что я закрываю приют, и всех нужно расселить в государственные дома престарелых, либо мы срочно ищем помещение. Мои люди плакали, сказали, что никуда не пойдут, куда я – туда и они. Я и сама понимаю, мы уже семья. Закрыть все я могу хоть завтра, но это не по-человечески, - говорит Ольга Бахтина.

Ольга Бахтина заботится о своих подопечных и переживает за их судьбу. Фото: "Дари добро" во "Вконтакте"

На данный момент у Ольги нет четкого плана действий. Она просматривает объявления аренды, но подходящих помещений нет.

- В идеале нам подойдет коммерческое помещение, пригодное к проживанию. Частный сектор в черте Екатеринбурге это ненадежно, многие дома идут под снос и уходят под застройку. Далеко от города я не согласна. Я обращалась в МУГИСО, где мне сказали, что есть только подвалы. Рекомендуют просматривать аукционы и реестр свободных помещений, но пока ничего нет подходящего, - говорит владелица приюта.

По словам Ольги, она не отметает идею выкупа помещения. Но для этого необходимо открыть благотворительный сбор средств. Этого она пока не сделала. Связаться с Ольгой можно через официальную группу во «Вконтакте» «Дари добро».

Редакция «КП-Екатеринбург» направила запрос в МУГИСО. На момент публикации ответ ожидается.

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