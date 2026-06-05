Город или загород: на XXII Дне Недвижимости выясняли, как меняется выбор екатеринбуржцев

Градостроительным приоритетом является многоквартирная жилая застройка, альтернативой в Городской среде могут быть девелоперские проекты малоэтажного жилья. Фото: предоставлено пресс-службой УПН

29 мая в Екатеринбурге состоялся XXII День Недвижимости, который традиционно организует Уральская палата недвижимости (УПН). Площадку посетили более тысячи человек.

На панельной дискуссии в открытом диалоге эксперты рынка недвижимости и власти Екатеринбурга обсудили, в какую сторону меняются предпочтения потребителя: «Город или загород: как меняется выбор покупателя».

Михаил Хорьков, возглавляющий аналитическую службу УПН, рассказал о состоянии рынка первичного жилья в многоквартирных домах.

- На рынке Екатеринбурга уже сформировалось избыточное предложение. На текущий момент где-то 65 тысяч квартир в остатках: это около 60 тысяч квартир, которые строятся, и чуть больше 5 тысяч, которые уже сданы в эксплуатацию, но не проданы. Эта цифра значительно не меняется, и даже есть потенциал для дальнейшего роста, просто сейчас часть [строительных] компаний занимает выжидательную позицию.

По словам эксперта, сейчас большая часть сделок приходится на квартиры площадью 35–40 квадратных метров, ядро спроса — квартиры ценой 5–8 миллионов рублей.

Павел Скачков, начальник «Мастерской генерального плана», поделился градостроительными приоритетами и рассказал, какую роль ИЖС видят власти территориального планирования Екатеринбурга.

- Наиболее эффективным методом по застройке городской среды является все-таки многоквартирная жилая застройка. Только такой тип жилья позволяет полноценно, крупными комплексными объектами, обеспечить инфраструктурой все население города. Вот такова реальность. Мы не делаем баланс в пользу населения, которое распределено тонким слоем по земле.

О состоянии рынка ИЖС рассказал Эдуард Богданов, председатель комитета УПН по загородной недвижимости. Эксперт привел общероссийскую статистику по малоэтажной индивидуальной застройке, согласно которой, в Уральском федеральном округе частные дома имеют самую маленькую площадь — в среднем всего 88 квадратных метров. При этом цены за квадратный метр в ИЖС на Урале не самые низкие: 127 тыс. рублей против 93 тыс. рублей в самом «дешевом» Южном федеральном округе.

Горожане имели возможность получить бесплатную индивидуальную консультацию у гос.ведомств по разным вопросам в сфере недвижимости. Фото: предоставлено пресс-службой УПН

Также Богданов высказался по поводу самых дешевых домов на рынке в том ключе, что он не рекомендовал бы покупать дом в ценовом диапазоне 5-8 миллионов рублей, так как скорее всего жильё построено с нарушением всех технологических норм и из самых дешёвых материалов.

- Но такие дома есть на рынке, и они пользуются спросом, люди их покупают, потому что не разбираются в технологиях и в качестве материалов.

Промежуточным решением между ИЖС и МКД, попыткой снять давнее противоречие можно считать малоэтажную застройку в черте города. Такие дома могут стать решением для тех, кто хочет оставаться в городе и иметь доступ к социальной инфраструктуре, но при этом желает загородного спокойствия и отсутствия перенаселенности.

Для горожан на площадке в течение дня работали консультационные стенды. Прием вели юрист УПН, а также представители государственных ведомств: Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области, Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, Управление Росреестра Свердловской области, Социальный Фонд России, Министерство социальной политики Свердловской области.

Индивидуальные консультации получили 110 человек. В рамках лектория выступили эксперты из Ассоциации юристов России, МБУ «Мастерская генерального плана», Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, Уральского главного управления Центрального Банка Российской Федерации и других госучреждений.