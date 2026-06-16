«Ребенок спал под столом»: в Березовском горе-мать осуждена за жестокое воспитание годовалого сына

В Березовском мать оштрафована за издевательства над годовалым сыном. Фото: пресс-служба судов Свердловской области

В Березовском мировой судья оштрафовала мать, допустившую жестокое обращение с годовалым сыном. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инстанция установила, что мать систематически истязала ребенка.

- Не предоставлялись нормальные условия жизни. Мальчик спал под столом на куртке и одеяле, питался нерегулярно, не гулял на улице, - сказано в сообщении. - Женщина не реагировала на плач, а чтобы не слышать сына, накрывала его одеялом. Помимо этого, она оставляла мальчика с незнакомыми людьми, причиняла физическую боль и психологические страдания.

Соседка замечала, что ребенок попал в трудную ситуацию. Она видела синяки на теле у мальчика, а также слышала его истерики. Иногда соседка забирала к себе ребенка. В феврале этого года малыш прожил у нее три дня. Она поделилась происходящим с подругой. В свою очередь, та обратилась к сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних.

Выяснилось, что семья уже давно была на учете. В Курганской области пару признали неблагополучной. В сентябре 2025 года сожитель горе-матери был осужден за истязание ее сына. На тот момент малышу было всего семь месяцев. После случившегося женщина с тремя детьми переехала в общежитие Березовского.

В начале марта семью посетил инспектор ПДН. Она заметила, что у малыша на руках и груди были ссадины и синяки. После этого его госпитализировали, а остальных детей отдали под надзор государства.

Суд признал женщину виновной по 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию малолетнего, соединенное с жестоким обращением». По итогу ей назначили штраф – 20 тысяч рублей. В адрес органов опеки вынесено частное постановление. Им рекомендовано усилить контроль неблагополучных семей.