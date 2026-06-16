«Я как Lamborghini»: Барби из Екатеринбурга сделала гигантскую грудь 10-го размера

Новые импланты ставили бельгийские врачи. Фото: соцсети Анны Даниловой

Уральская Барби и блогер из Екатеринбурга Анна Данилова отправилась в Бельгию, чтобы сделать пластическую операцию. Она решила увеличить грудь с шестого до десятого размера. А именно, изменить объем с 925 миллилитров до 1600 миллилитров. Зарубежный пластический хирург исполнил ее мечту. Анна Данилова рассказала в соцсетях о том, как прошла операция и раскрыла ее стоимость.

- Все прошло легко, хотя такой объем ставить непросто. Скажу честно, никогда не видела такой огромной груди! – рассказала Анна Данилова. – Потребуется два месяца на реабилитацию. Зато к пляжному сезону в Таиланде у меня будет шикарнейшая грудь.

Анна Данилова заявила, что это одна из самых дорогостоящих операций в ее жизни.

- Я уже как Lamborghini. Сама операция стоит 12,5 тысяч евро (более миллиона рублей), без учета отеля и билетов. Однако мне предстоит жить в Бельгии минимум две недели. Наблюдаться у врачей, снимать швы. Плюс процедуры, реабилитация. Все вместе – 20 тысяч евро (более 1,6 миллиона рублей). Считаю, что оно того стоит.

Анна рассказала, что операция прошла хорошо. Фото: соцсети Анны Даниловой

Своим подписчикам Анна Данилова объяснила, зачем увеличила и без того большую грудь.

- Я хотела, чтобы она была не как у всех. Потому что импланты 900 миллилитров встречаются часто. Мне захотелось максимальных объемов, - добавила Анна Данилова. – Я определенно герой, ведь поставить такие импланты очень непросто.

Стоит отметить, что российские пластические хирурги не устанавливают импланты десятого размера. Экстремальные увеличения груди делают лишь за рубежом. Анна Данилова добавила, что попасть к бельгийским специалистам было непросто. Еще одно важное условие - у пациента должен быть сопровождающий. Вместе с Анной в Бельгии находится ее подруга - Лолита Зубрицкая.