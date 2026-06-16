Как ЛДПР собирается укреплять позиции на Урале

Фото: Пресс-служба ЛДПР Екатеринбурга

Хотя официально одним из основных вопросов повестки стало выдвижение делегата на предстоящий XXXVIII съезд партии в Московской области, в центре внимания оказалась другая тема. Журналист КП лично побывал на месте событий и пообщался с партийцами.

Даже без глубокого погружения в детали можно сказать, что реготделение ЛДПР сейчас получило новый импульс к обновлению и хочет его сохранить. Атмосфера в зале отличалась от привычной для подобных съездов официозности, был неплохой и душевный фуршет. В зале большое количество гостей из других городов региона – Первоуральска, Нижнего Тагила, Каменск-Уральского. Со многими мне удалось пообщаться и оценить настроения местных либерал-демократов. Люди настроены на смену политического вектора, который может основательно изменить расклад сил в регионе: партия ставит перед собой амбициозную задачу как минимум удвоить свое представительство в Заксобрании, а также укрепить свои позиции в Госдуме.

В кулуарах одной из самых горячих там стало возможное выдвижение предпринимателя, общественника и мецената Андрея Бургарта кандидатом в Госдуму от Свердловской области. Слухи об этом ходят в течение последнего месяца, но на съезде, пожалуй, партийцы укрепились в мнении о справедливости его кандидатуры. В политическом сообществе смелый ход восприняли с большим интересом. Партийцы видят в этом стратегический замысел лидера партии Леонида Слуцкого, который стремится восстановить позиции ЛДПР и придать тот самый новый импульс развитию региона. Партия делает ставку на энергичного и современного политика с опытом, способного эффективно работать с разными поколениями избирателей.

Сам Бургарт много говорил о будущем региона. Партиец заявил, что гордится уральскими корнями – регион «самый богатый и самый недооцененный» и должен «получать все льготы», чтобы молодежь никуда не хотела уезжать из Свердловской области. «Если не будет Урала не будет России, вся страна опирается на Урал», – заявил Бургарт.

Что ж, судя по настроениям в зале, идея о том, чтобы вернуть народу веру в будущее, находит отклик у аудитории. Как бы то ни было, региональный штаб уже перестраивает график кандидата для поездок по другим уральским городам. В ЛДПР явно готовы к решительным шагам для укрепления своих позиций.

После конференции для кандидатов был организован обучающий практикум, где разобрали стратегию кампании, работу в социальных сетях и методы прямого общения с избирателем. Основными целями кампании в партии называют решение реальных проблем жителей и защита их потребностей на федеральном уровне. Остается наблюдать, чем обернется масштабный политический перезапуск регионального отделения ЛДПР, призванный вернуть партии былое влияние.