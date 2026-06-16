За самокатчиками-нарушителями в Екатеринбурге следят по камерам

Только в 2025 году в Екатеринбурге было зарегистрировано 127 ДТП со средствами индивидуальной мобильности Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Екатеринбурга сделали еще один уверенный шаг на пути к наведению порядка в городе и борьбы с нарушителями на электросамокатах. Новая система видеофиксации, которая подключена к камерам Центра организации движения только за две недели выявила более 13 тысяч нарушений Правил дорожного движения.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

В Екатеринбурге установлено более 1,5 тысяч камер на более чем 340 светофорных объектах. Для анализа нарушений самокатчиков на 10 оживленных перекрестках в центре города внедрен программный продукт компании NetVision. Экспериментальная система на базе искусственного интеллекта в реальном времени сканирует поток, распознает электросамокаты и электровелосипеды, фиксирует нарушения ПДД и определяет, какой кикшеринговой компании принадлежит транспорт.

- За две недели работы система зафиксировала 14,9 тысяч самокатов – из них 13,2 тысячи ехали с нарушениями. Одно из основных – это не спешивание при проезде перекрестков, второй вид частых нарушений – езда вдвоем. Лишь 892 поездки прошли без замечаний, - рассказывает начальник отдела Центра организации движения Екатеринбурга Александр Разумов

Специалисты Центра организации движения уже даже подготовили свою статистику. Больше всего нарушают водители арендованных самокатов: «Яндекс» – 5 470, Whoosh – 4 661,Urent – 286. Но и среди владельцев частных самокатов безответственных водителей немало – 4 442.

НАРУШИЛ - ШТРАФ

Все, кто попал в базу, являются потенциальными получателями «писем счастья» с требованием оплатить штраф. Но пока городские власти прорабатывают этот вопрос. Запустить систему сиюминутно не позволяет некоторые нюансы. В частности, юридический, касающийся работы с персональными данными.

- В любом случае мы уже начали эту работу. В будущем планируется внедрить систему контроля за средствами индивидуальной мобильности (СИМ) на всех камерах в городе, а также наладить интеграцию с кикшерингами, чтобы автоматически выписывать штрафы нарушителям через приложение, - уточняет Александр Разумов.

По его словам, на данный момент наибольшее количество нарушений фиксируется на перекрестках с большим трафиком. Например, на перекрестке Челюскинцев – Никонова замечено почти 5 тысяч нарушений, на 8 Марта – Декабристов – почти 1,5 тысячи нарушений. Меньше всего нарушений отмечено на перекрестке Восточная – Первомайская.

Напомним, в середине апреля на центральных улицах Екатеринбурга появились новые знаки, запрещающие проезд на электросамокатах. В частности их можно увидеть в периметре улиц Вайнера – Антона Валека – переулка Химиков – Горького – Пушкина – Малышева. Их разместил Центр организации движения. Более того, до конца года увеличится количество зон, в которых запрещено движение СИМ, с десяти до 22. За соблюдением правил будут следить сотрудники Госавтоинспекции. В течение сезона они регулярно проводят рейды на соблюдение дорожных знаков пользователями СИМ. Штраф за такое нарушение составляет 800 рублей.

Еще раньше мэрия заключила соглашение с кикшеринговыми компаниями, в результате которого в городе появились территории, где скорость электросамокатов ограничивается до 10 км/ч. На части территорий проезд запрещен. В частности в парке имени Маяковского, дендропарке на 8 Марта, в «Зеленой роще», на Олимпийской набережной и других.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Только в 2025 году в Екатеринбурге было зарегистрировано 127 ДТП со средствами индивидуальной мобильности, в которых 4 человека погибли и 128 получили травмы различной степени тяжести. В 76 случаях виновниками были именно водители электросамокатов.