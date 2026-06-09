На Урале подросток обобрал вдову бойца СВО на 2,5 млн

На Урале аферисты обманули вдову бойца спецоперации Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ирбите под суд пойдет 17-летний подросток-иностранец. Его обвиняют по четвертой части статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

- В феврале 2026 года обвиняемый, проживавший в Казани, вступил в преступную группу. Он стал участником мошеннической схемы. По указанию куратора, полученному в мессенджере, вечером 25 февраля 2026 года фигурант вместе с 21-летним подельником на автомобиле приехал в Ирбит, - сообщает помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков.

Подельники направились к вдове участника спецоперации. К тому моменту женщину уже успели обмануть лжеправоохранители. Они заставили свердловчанку снять с банковского счета деньги. Вдова бойца СВО передала 17-летнему подростку и его 21-летнему напарнику около 2,5 миллионов рублей. Причем в момент передачи наличных несовершеннолетний она сообщил женщине условный пароль.

По итогу курьеры отправились в Екатеринбург, чтобы передать деньги другим участникам банды, но были задержаны. Парней перевезли в Ирбит для следственных действий. Все похищенные деньги уже вернули свердловчанке.

Уголовное дело 21-летнего курьера выделили в отдельное производство. Сейчас следователи закончили расследование и передали дело в суд.