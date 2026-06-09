В универмаге с российскими брендами в Екатеринбурге закрываются бутики: что происходит

ТЦ "Большой" расположен на улице Малышева в Екатеринбурге Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге в универмаге «Большой» на улице Малышева, где представлены бренды российских дизайнеров, происходят изменения. Часть шоурумов закрылась, из-за чего четвертый этаж и часть третьего опустели. Как рассказывают арендаторы, ранее четвертый этаж полностью занимал бренд Milano Moda, но весной этого года магазин закрылся.

Так выглядит четвертый этаж, где распологался магазин Milano Moda Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Что касается третьего этажа, то, как рассказывают «КП-Екатеринбург» сотрудники универмага, в мае этого года часть пространства, где ранее располагались бренды, закрыли стеной из гипсокартона. Она установлена на этаже до сих пор.

Часть третьего этажа закрыто стеной Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- В начале июня сотрудникам «Большого» и бутиков, которые арендуют площади, сообщили, что условия сотрудничества изменятся. По слухам, третий этаж также будет закрыт, часть брендов уйдет из универмага, оставшихся разместят на втором этаже. По сути, от трех этажей останется только один, - рассказала «КП-Екатеринбург» продавец-консультант одного из магазинов в ТЦ.

Однако на данный момент массового закрытия бутиков нет. Деятельность свернули только Milano Moda и еще один бренд, который закрыл единственную точку в Екатеринбурге по собственному желанию.

Однако большинство шоурумов продолжают работу Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

При этом консультанты, представляющие бренды, утверждают, что с начала 2026 года выручка и покупательский спрос заметно упали, в некоторых брендах продажи снизились в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом, считают продавцы, посетителей в универмаге стало ощутимо меньше даже в выходные дни.

По словам представителей брендов, руководство «Большого» сообщит об изменениях во второй половине июня.

Редакция «КП-Екатеринбург» направила запрос в пресс-службу универмага «Большой». На момент публикации ответ ожидается. С директором торгового центра связаться также не удалось.

СПРАВКА «КП»

ООО «Нью Маркет» (ТЦ «Большой») зарегистрировано 25 августа 2015 года и занимается розничной торговлей одежды в специализированных магазинах, согласно открытым источникам. С февраля 2020 года компанией руководит Анастасия Джурич, которая владеет долей в размере 49%. Учредителем является Наиль Шагивалиев, ему же принадлежат остальной 51%.

Как следует из данных, прибыль компании практически не растет, а часто уходит даже в минус. Например, в 2022 году выручка составила 215,24 млн рублей, а прибыль – всего 22,38 млн рублей. В 2024 году выручка упала до 86,84 миллионов рублей, однако компания получила чистый убыток в 11,62 млн рублей.

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