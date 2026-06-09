Виталий и Лада познакомились в прошлом году. Фото: телеграм-канал девушки

Екатеринбурженка Лада Фролова (настоящая фамилия Умнова) родила дочку от 16-летнего парня. Ее молодого человека зовут Виталий Калаев. Их разница в возрасте составляет 13 лет. Три месяца назад, в конце февраля 2026 года, у пары родилась дочка. Ее назвали Аврора.

Новоиспеченных родителей пригласили на телеканал НТВ. Недавно там показали выпуск о парах, в которых женщина значительно старше своего возлюбленного.

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Ладе Фроловой в этом году исполнится 30 лет. Девушка работает психиатром-наркологом, а в свободное время записывает ролики в Интернет. В 2024 году, благодаря социальным сетям, она и познакомилась с Виталием. На тот момент парню было 15 лет.

- В соцсетях мне попался ролик Виталий. Сначала я обратила внимание, что он очень красивый. Мы взаимно друг на друга подписались. Договорились снять совместные видео, чтобы обменяться аудиторией, - рассказала Лада в выпуске программы «За гранью».

Про пару вышел выпуск на федеральном канале. Фото: «За гранью»

Затем Виталий позвал девушку прогуляться. Уже тогда молодой человек понимал, что у него есть чувства к Ладе.

- Спустя время я предложила ему съехаться, но мы были друзьями. Нам было хорошо друг с другом, но меня смущал возраст. В обществе есть нормы морали и закона. Как взрослый человек я не могла себе позволить каких-то лишних действий. Мы держали границы, - говорит Лада. - Я очень долго училась, а работать начала только в 27 лет. Поэтому в душе я себя чувствовала подростком. На тот момент я не успела вырасти из инфантильного образа жизни во взрослого и ответственного человека.

У Лады и Виталия родилась дочь. Фото: телеграм-канал девушки

Девушка призналась, что у нее не было требований к Виталию в плане финансов. Бюджет в паре совместный. Молодым родителям приходят деньги с видеороликов в социальных сетях, а также с обычной работы. Виталий трудится слесарем.

Отметим, что в 2013 году про Ладу Фролову уже выходил выпуск по телевиденью. Тогда она была «живой Барби». Так называли людей, которые носили яркий, будто игрушечный макияж, делали пластические операции, носили соответствующую одежду, чтобы быть похожими на знаменитую куклу.

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