Евгений и Регина вместе больше 10 лет. Фото: соцсети актера

Актер Евгений Кулик после госпитализации во Вьетнаме вновь шокировал поклонников. Звезда фильма «Я худею» и продюсер «Елок» опубликовал видео с подписью о том, что его жена Регина Гайсина ушла от него.

На видео шоумен чуть не плачет и, вздыхая, говорит: «Короче. Пока я спал, жена собрала детей, вещи, деньги сняла со счетов и сбежала от меня…».

Евгений Кулик напугал подписчиков, заявив, что от него ушла жена Видео: соцсети Евгения Кулика

Смотря ролик, поклонники пары, успели испугаться. Но те, кто досмотрели его до конца, узнали, что это был всего лишь розыгрыш. В конце видео актер заходит в другую комнату и видит, что супруга с детьми сидят на диване.

- Понятно. Это был сон, - заключает юморист.

В комментариях на актера ополчились: «Зачем так шутить?!», «Я задерживал сначала!», «Все ради хайпа…», «Вы хорошая пара. Не надо так шутить».

Другие подписчики, наоборот, поддержали юмор актера.

«Хорошие сны», «Размечтался», «Расстроился в конце», «Женя, я так и подумала, что это розыгрыш. От вас невозможно уйти!», «Хорошо сыграл», - пишут они в комментариях.

Напомним, 28 мая Евгения Кулика госпитализировали во время отпуска во Вьетнаме. Актер прыгнул в бассейн и рассек голову. Врачи сказали, что он чудом легко отделался. Шоумену наложили швы, забинтовали голову и выписали.

Евгений Кулик и Ригина Гайсина вместе уже 10 лет. Осенью 2020 у пары родилась дочка София, осенью 2022-го на свет появился сын Федор, а 20 января 2025 года родился еще один сын Матвей.

Дети Евгения и Ригины родились с разницей в два года. Фото: соцсети актера

Пара познакомилась в 2014 году, когда Ригина готовилась к свадьбе с другим молодым человеком, а Евгений и вовсе должен был стать на ней ведущим. Но все пошло не по плану: оба до беспамятства влюбились друг в друга. Невеста практически сбежала из-под венца и ни разу не пожалела об этом.