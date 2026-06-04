В Свердловской области оперативники уголовного розыска главка полиции вместе с сотрудниками УФСБ по Центральному военному округу и бойцами Росгвардии задержали банду цыган. По версии силовиков, мошенники присваивали себе миллионные выплаты участников специальной военной операции.
Как сообщил официальный представитель свердловского гарнизона МВД Валерий Горелых, троих фигурантов уже арестовали и «отправили отдыхать» в СИЗО. И еще одну женщину оставили под подпиской о невыезде.
Банда заставляла россиян подписать контракт с Минобороны, а также втягивала их в фиктивные браки. После отправки в зону СВО мошенники получали доступ к банковским счетам бойцов. К примеру, у 46-летнего жителя Владимирской области так украли 3,8 миллиона рублей.
А у бойца из Воронежа – 2,3 миллиона. По предварительной информации, на счету банды может быть более 20 жертв.
При обыске правоохранители нашли поддельные документы и оружие. А один из аферистов попытался ранить себя кухонным ножом, но это не спасло его от отправки в екатеринбургский «Централ».
– У одного из наиболее активных участников шайки обнаружили и изъяли 2 пистолета, 3 ружья, большое количество патронов, штык-нож от автомата Калашникова, наручники, липовую печать подразделения по вопросам миграции, партию сотовых телефонов, а также поддельное удостоверение сотрудника центрального аппарата СКР, документы и орден Мужества участника СВО, – отметил полковник Горелых.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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