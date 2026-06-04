Аферисты заставляли россиян подписать контракт с Минобороны, а потом получали доступ к банковским картам участников СВО. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Свердловской области оперативники уголовного розыска главка полиции вместе с сотрудниками УФСБ по Центральному военному округу и бойцами Росгвардии задержали банду цыган. По версии силовиков, мошенники присваивали себе миллионные выплаты участников специальной военной операции.

Как сообщил официальный представитель свердловского гарнизона МВД Валерий Горелых, троих фигурантов уже арестовали и «отправили отдыхать» в СИЗО. И еще одну женщину оставили под подпиской о невыезде.

Банда заставляла россиян подписать контракт с Минобороны, а также втягивала их в фиктивные браки. После отправки в зону СВО мошенники получали доступ к банковским счетам бойцов. К примеру, у 46-летнего жителя Владимирской области так украли 3,8 миллиона рублей.

А у бойца из Воронежа – 2,3 миллиона. По предварительной информации, на счету банды может быть более 20 жертв.

У одного из аферистов нашли оружие. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

При обыске правоохранители нашли поддельные документы и оружие. А один из аферистов попытался ранить себя кухонным ножом, но это не спасло его от отправки в екатеринбургский «Централ».

– У одного из наиболее активных участников шайки обнаружили и изъяли 2 пистолета, 3 ружья, большое количество патронов, штык-нож от автомата Калашникова, наручники, липовую печать подразделения по вопросам миграции, партию сотовых телефонов, а также поддельное удостоверение сотрудника центрального аппарата СКР, документы и орден Мужества участника СВО, – отметил полковник Горелых.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru