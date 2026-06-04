Чтобы хотелось остаться: как совместные проекты меняют городские дворы и сознание жителей

«Общий сквер» значит теперь «наш», а не «ничей». Фото: пресс-служба УАЗа

Первые проекты благоустройства в г. Каменск-Уральский и на близлежащих территориях, которые были реализованы через инициативное бюджетирование, состоялись еще в 2023 году. В деревне Монастырка появился «Спортивный островок», а в городе благоустроили два общественных пространства.

Что это за практика – «инициативное бюджетирование»? Неравнодушные жители, которые хотят изменить пространство, в котором живут, работают и отдыхают, – благоустроить городские и дворовые территории, построить стадион, вычистить водоём – могут реализовать эти намерения в проектах, бюджет которых состоит их совместных вложений жителей и социального партнёра. Им может быть муниципалитет, предприятие, спонсор. Благодаря совместным усилиям неравнодушных горожан и глобальной поддержке компании РУССАЛ, Каменск-Уральский преображается год за годом. Поначалу 5-процентное участие жителей в бюджете на благоустройство останавливало жителей, хотя остальную часть финансирования брала на себя компания РУСАЛ, куда входит УАЗ. Но после успешно реализованного «Спортивного островка», жители стали включаться активнее. Вместе, через инструмент инициативного бюджетирования, обустроили Площадь Челябинскую и сквер «Олененок» в Каменске-Уральском.

Директор по персоналу Уральского алюминиевого завода Анна Соломеина рассказала, что компанией уже в течение пяти лет реализуется программа «Устойчивые города РУСАЛа», в рамках которой осуществляются проекты по модернизации и созданию объектов социальной инфраструктуры, благоустройству городских пространств.

– Мы понимаем, что ожидания молодежи при выборе места, где они будут жить, создавать семьи и растить детей, очень высокие, – отмечает Анна Соломеина.

Человеческий капитал – самый ценный ресурс. Фото: пресс-служба УАЗа

Социальные инвестиции РУСАЛа в города ответственности в 2025 году составили более 7,8 млрд рублей, так как создание комфортной среды для жизни и работы здесь считают одним из ключевых инструментов развития человеческого капитала. Программы блока «Потенциал» и «Устойчивые города РУСАЛа» повышают привлекательность территорий через улучшение качества образования, а также развитие научного и культурного потенциала, создают условия для привлечения уникальных специалистов. Поддержка волонтерских инициатив, как корпоративных, так и внешних, помогает алюминиевому гиганту инвестировать в проекты, наиболее актуальные для жителей городов.

В «Каменск-Уральском политехническом колледже» за пять лет обновили лаборатории, мастерские, спортзал, общежитие и столовую. Фото: пресс-служба УАЗа

– На протяжении последних пяти лет компания РУСАЛ и Уральский алюминиевый завод вкладывались в масштабное благоустройство. Общая протяженность Каменского Арбата – прогулочной зоны, которую мы с администрацией Каменска-Уральского построили заново, – более двух километров. Столько же – протяженность благоустроенной улицы Набережная вдоль Исети. В последнее время люди обращались с запросом на благоустройство дворов и прилегающих к ним заброшенных территорий. Поэтому с 2025 года мы сделали акцент на поддержку проектов инициативного бюджетирования, – подчеркнула Анна Соломеина.

– В 2026 году только в Каменске-Уральском объем финансирования превысит 110 миллионов рублей. Большая часть проектов в нашем городе – восемнадцать – направлена на развитие образования. Уральский алюминиевый завод профинансирует ремонты в 6 садиках, 7 школах, педагогическом, медицинском и политехническом колледжах, – рассказала директор по персоналу Анна Соломеина. – Всего в трех городах Свердловской области, где присутствует РУСАЛ, запущено 48 проектов социальных инвестиций.

Благодаря совместным инициативам, в которых участвуют и жители, и социальный партнёр, меняется инфраструктура городов и населенных пунктов, превращая их в уютные, безопасные территории. В удобное место проживания, где вся социальная инфраструктура в шаговой доступности от дома и от работы. Такие комфортные пространства, как Каменск-Уральский, все чаще выбирают молодые люди и семьи среднего возраста. И работодатели, создающие социальными инвестициями этот импульс, активно поддерживают этот тренд.