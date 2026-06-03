Таскала за волосы, хватала за шею: под суд отдали мать, которая издевалась над своими детьми

Сейчас дети живут вместе с папой. Фото: соцсети

В Свердловской области под суд отдали мать, которая таскала своих детей за волосы и била их. На 36-летнюю Марию (Имя изменено. - прим. ред.) из Каменска-Уральского завели уголовное дело по 156 статье УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Жестокое обращение с 11-летней девочкой и 7-летним мальчиком вскрылось после развода Марии с мужем. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал юрист Сергей Барсуков, представляющий интересы отца детей.

- Пара разошлась из-за измены женщины. После развода отец подал в суд, чтобы определить место жительство детей. Когда мы готовились процессу, мужчина мне поведал, что его сын и дочь начали приходить в школу с синяками. На это обратили внимание учителя, - пояснил Сергей Барсуков. - По словам отца, когда семья еще жила вместе, он мог успокоить Марию в конфликтах с детьми. Однако после развода за ребят никто не мог заступиться. Сейчас дети живут вместе с мужчиной.

По словам Барсукова, мать била детей по телу и по ушам, таскала за волосы, хватала за шею.

- Один раз я решил поговорить с девочкой в присутствии отца. Спросил, не будет ли она против, если у папы появится новая женщина. Девочка ответила: «А она не будет нас бить?», - поделился юрист. - В декабре 2025 года мы написали заявление в Следственный комитет. Изначально было возбуждено дело по 117 статье УК РФ (Истязание), однако позже статью переквалифицировали на 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Сейчас дело направили в Красногорский районный суд Каменска-Уральского для рассмотрения по существу. По словам юриста, они хотят привлечь женщину к уголовной ответственности, но не отправлять ее в колонию. Также отец детей планирует лишить Марину родительских прав.

В СУ СК по Свердловской области ситуацию пока не комментируют.