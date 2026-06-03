Пенсионер обратился в больницу, когда его родинка на шее переместилась выше. Фото: Минздрав Свердловской области

Свердловские онкологи успешно прооперировали пенсионера с двухкилограммовой опухолью в области шеи. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области.

Небольшая шишка появилась у мужчины около 9 месяц назад, но он не обращал на нее внимания, так как она не доставляла ему дискомфорта. В больницу он обратился лишь тогда, когда игнорировать опухоль стало невозможно.

– Увидел в зеркале, что родинка на шее будто переместилась выше. Я уже потом понял, что это кожу сместила опухоль. Сразу же обратился к хирургам по месту жительства, – поделился пациент.

После первичного осмотра мужчину направили в Свердловский областной онкодиспансер. Там у него диагностировали липосаркому шеи – редкое новообразование, составляющее 1-2% от всех злокачественных опухолей этой локализации. Они представляют угрозу тем, что очень быстро растут и прорастают в соседние органы и ткани. Новообразование достигло 15,5 сантиметров в длину и 9 сантиметров в ширину.

Вес опухоли достиг 2 килограмма, а размер - 15,5 сантиметров в длину и 9 сантиметров в ширину. Фото: Минздрав Свердловской области

Эта опухоль не исключение – новообразование успело прорасти в мышцы, ветви шейного сплетения и целилось в позвоночник и магистральные сосуды, питающие мозг. Промедление могло привести к инсульту и нарушению двигательных функций.

Операция длилась около двух часов, и, несмотря на обширные объемы, опухоль удалось удалить полностью. Сейчас мужчина проходит комплексное противоопухолевое лечение.

Напомним, что в январе врачи Свердловского онкологического диспансера удалили 60-килограмовую опухоль у 50-летнего пациента. У него тоже была липосаркома, но в животе. Со слов мужчины, его живот рос на протяжении 20 лет, однако до этого момента он ему не мешал. Операция длилась 7 часов 40 минут.