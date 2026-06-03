В Верхней Пышме открылась семейная поликлиника

С 3 июня современная семейная поликлиника уже начала прием пациентов. Фото: «УГМК-Здоровье»

Негосударственная медицинская сеть Урала «УГМК-Здоровье» вывела амбулаторную помощь на новый уровень. 2 июня состоялось официальное открытие филиала в Верхней Пышме по адресу, а с 3 июня современная семейная поликлиника уже начала прием пациентов.

Новое подразделение площадью 1400 квадратных метров создано по принципу «медицина у дома». Поликлиника рассчитана на 200 комфортных приемов в смену и работает без выходных.

Филиал объединил терапевтическое и педиатрическое направления, что позволяет наблюдаться у врачей целыми семьями — от младенцев до людей старшего поколения. В поликлинике уже работают кардиологи, гастроэнтерологи, остеопаты, физиотерапевты, ЛОР-врачи и урологи.

В ближайшее время начнут прием гинеколог, взрослый и детский хирург, колопроктолог и невролог.

— Для нас открытие филиала в Верхней Пышме — стратегически важный шаг, — говорит Ирина Имитаева, руководитель филиальной сети клиники «УГМК-Здоровье». — Мы последовательно развиваем формат семейных клиник, чтобы люди получали помощь мирового уровня в шаговой доступности. В планах — не только расширение числа узких специалистов, но и запуск лекций, обучающих курсов и профилактических встреч. Мы хотим, чтобы пациенты учились сохранять здоровье вместе с нами.

Для маломобильных посетителей предусмотрены широкие дверные проемы, пандусы, специализированные санузлы и свободные зоны для маневрирования на креслах-колясках.

Торжественное открытие поликлиники собрало сотни верхнепышминцев. Фото: «УГМК-Здоровье»

Торжественное открытие поликлиники собрало сотни верхнепышминцев. Для гостей работали аниматоры, аквагрим, фотозона, проводились экскурсии по клинике и розыгрыш призов.