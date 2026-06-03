Муж металлическим прутом отсек челюсть неадеквату, резавшему ножом его жену: что решил суд

Сосед бил женщину металлическим прутом, а потом пырнул ножом в живот Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Свердловский областной суд оправдал екаеринбуржца Александра Хасанова, который отсек соседу челюсть металлическим прутом. Инцидент произошел в ночь на 31 июля 2024 года возле одного из домов на улице Главной в Октябрьском районе.

Александр пошел встречать жену. У подъезда он встретил компанию, которая выпивала и громко слушала музыку. На просьбу сделать потише один из соседей достал нож и начал наступать на Хасанова.

Александр решил не вступать в конфликт и пошел встречать жену. Рассказав ей о случившемся, он предложил ей подождать полчаса, пока компания уйдет. Для самообороны мужчина на всякий случай поднял с земли металлический прут.

Однако когда супруги подходили к дому, то вновь встретили соседа. Он держал в вытянутой руке нож. Муж спрятал жену у себя за спиной и попытался выбить нож прутом, но промахнулся и попал по ноге неадеквата.

– Сосед выхватил прут, порезал Хасанову руку, а затем бросился к подъезду, где стал избивать его жену – сначала металлическим прутом по голове и спине, затем нанёс ей удар ножом в живот. Раненная женщина опустилась на колени, а сосед замахнулся ножом ей в голову, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Увидев это, Александр схватил лежащий на земле прут и несколько раз не глядя ударил соседа в голову. Когда тот упал, Александр вызвал скорую помощь.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга пришел к выводу, что Александр Хасанов действовал в рамках обороны, защищая раненую супругу. Поэтому причинение тяжкого вреда соседу – отсечение челюсти – не является преступлением.

Александра оправдали, а соседа осудили за покушение на убийство и причинение вреда здоровью средней тяжести. Потерпевший, его защитник и прокурор обжаловали приговор, однако Свердловский областной суд не нашел оснований для отмены первоначального решения.