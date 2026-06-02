Вместо скандала – судимость: уралец выдумал грабеж, чтобы жена не узнала его секрет

Евгений пытался убедить полицию, что на него напали в лесополосе

Житель Нижнего Тагила Евгений Д. получил судимость в попытке скрыть свое пристрастие к ставкам на спорт. Осенью 2025 года лудоман проиграл 18 тысяч рублей и испугался гнева жены. В попытке избежать семейного конфликта Евгений инсценировал собственное ограбление. Пришел в полицию и заявил, что его ограбили в лесополосе.

Тогда уралец еще не подозревал, что может сильно пожалеть о таком обмане.

– В полиции Артема предупредили об уголовной ответственности за ложный донос, но он настоял на достоверности изложенных сведений, подробно описал вымышленное преступление и даже участвовал в осмотре «места происшествия», указывая сотрудникам полиции на локацию, – сообщили в Свердловском областном суде.

Но полицейские быстро поняли, что никакого преступления не было. Силовики проверили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что никто на тагильчанина не нападал.

Евгений признался, что всячески надеялся скрыть от жены очередной проигрыш. В итоге было возбуждено уголовное дело, но уже на самого лудомана.

Дзержинский районный суд признал Евгения виновным по части 3 статьи 306 УК «Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения» и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

