На последний звонок к преданным болельщикам пришли хоккеисты

Хоккеисты «Автомобилиста» – нападающие Дмитрий Исаев и Лавр Гашилов – встретились с выпускниками екатеринбургской гимназии № 212. Игроки приняли участие в торжественной церемонии Последнего звонка, поздравили ребят с окончанием учёбы, а также вручили подарки от клуба. Среди выпускников гимназии оказалось много хоккейных болельщиков, причём некоторые из них посещают не только домашние, но и выездные матчи МХК «Авто» и ХК «Автомобилист».

– В первую очередь хотим вас поздравить с первым шагом во взрослую жизнь, – обратился к выпускникам Дмитрий Исаев. – Год назад ещё мы стояли на вашем месте. Сегодня – вы. Первое, что хотим пожелать – дальнейших успехов в вашей карьере, на вашем пути, и чтобы у вас всегда всё получалось.

– Во время моего выпускного была интересная программа, мы попрощались со всеми учителями, со всеми одноклассниками и пошли во взрослую жизнь. Во время торжественной части мы с моим классом пели песню «Выпускной» Басты, я это очень хорошо запомнил. А сразу после выпускного бала мы пошли тренироваться.

Отметим, что в этом сезоне Дмитрий Исаев и Лавр Гашилов сыграли за все три команды системы екатеринбургского хоккейного клуба - ХК «Автомобилист», МХК «Авто» и «Горняк-УГМК». Вместе с «Авто» они стали бронзовыми призёрами чемпионата МХЛ.

Гимназия № 212 работает с 2008 года. В новом учебном году в квартале Екатеринбург-Сити на ул. Октябрьской революции откроется новое пятиэтажное здание гимназии на 280 учащихся.