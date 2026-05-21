Алексей Вихарев продолжает помогать в восстановлении храма в Нижних Сергах

Фото: Дмитрий Иванов

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев приехал в Нижние Серги, чтобы оценить, как продвигается восстановление Крестовоздвиженского храма. Помощь в реставрации одной из главных святынь города парламентарий оказывает с 2019 года. За это время благодаря участию депутата здесь уже установили купол и крест, обновили кровлю, восстановили колокольню, а сейчас продолжаются внутренние отделочные работы.

Храм, разрушенный в годы Гражданской войны, постепенно возвращает себе исторический облик. Сегодня он становится местом, куда приезжают не только жители Нижних Серег, но и паломники со всей Свердловской области.

— Алексей поддерживает нас восемь лет, его помощь важна и ощутима для нас. Он не просто вкладывается финансово в приобретение стройматериалов и оплату ремонтных и реставрационных работ, но и духовно с нами, всегда отправляет на помощь к нам волонтеров. Мы, служители и прихожане храма, жители города, очень признательны за участие в нашем общем деле, — рассказал настоятель Крестовоздвиженского храма отец Максим Крылов.

На средства, которые направил Алексей Вихарев, в храме недавно установили новые окна, обновили систему освещения и смонтировали видеонаблюдение по всей территории. В ближайших планах — облицовка здания трапезной термопанелями. В этом здании находятся классы воскресной школы и газовая котельная. Ранее депутат помог профинансировать строительство двухэтажного помещения и подключение газа.

В этом году работы продолжатся. Планируется сделать пандус, залить подпорные стены с южной и северной сторон, провести вентиляцию в храме и выполнить гидроизоляцию колокольни. Кроме того, территорию вокруг храма хотят благоустроить: здесь появятся дорожки, скамейки и зеленые насаждения.

— Радостно видеть, как силами жителей и меценатов преображается Крестовоздвиженский храм. Несколько лет помогаю в его восстановлении и каждый раз, приезжая сюда, вижу позитивные изменения. За это время совместными усилиями проделана большая работа. Восстановление храма — это большое общее дело, в которое вложены средства, силы и душа многих людей. Уверен, благодаря нашему участию храм обретет свой первоначальный облик и продолжит процветать. А мы с Волонтерским центром обязательно поможем, — отметил Алексей Вихарев.

Помимо финансовой помощи, в восстановлении участвуют и активисты Волонтерского центра Вихарева. Они регулярно приезжают в Нижние Серги: помогают в организации церковных праздников, участвуют в ремонте и субботниках. Во время последнего визита волонтеры помыли окна в храме, навели порядок в церковном музее и помогли оформить выставку картин одного из прихожан для благотворительной ярмарки.

В советское время в стенах разрушенного Крестовоздвиженского храма работал хлебокомбинат. Возрождать святыню начали в 2010 году по инициативе местных жителей. Сейчас к восстановлению подключились благотворители со всей Свердловской области.