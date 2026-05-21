Стали известны имена новых хедлайнеров «Ночи музыки»-2026

Максим Свобода регулярно становится участником "Уральской ночи музыки". Фото: пресс-служба "Уральской ночи музыки"

Команда «Уральской ночи музыки» продолжает раскрывать имена хедлайнеров, которые выступят на фестивале в этом году. Как сообщили в пресс-службе Ural Music Night, для екатеринбуржцев и гостей города выступят Кристина Кошелева и Максим Свобода. Сцена, где исполнители дадут концерты, расположится на «Екатеринбург Арене».

- Максим Свобода — музыкант и продюсер из Владивостока, представитель дальневосточного рок-клуба и участник объединения «Свобода.Музыка». Максим не первый год становится частью «Ночи музыки» и является экспертом отбора заявок, помогая открывать новые имена, - рассказывает команда «Уральской ночи музыки».

Кристина Кошелева также не впервые выступает на главном музыкальном фестивале Урала. Ее треки регулярно попадают в топы музыкальных площадок, а клипы собирают миллионы просмотров.

Выступит также и Untone Chernov автор и исполнитель, в музыке которого соединяются элементы фанка, соула и поп-звучания. Среди хитов, которые «завирусились», такие как «Лиловый», «А впрочем», и «Неси меня к берегу».

Компанию артистам составит Polina Chili, которая соединяет в треках два жанра: рок и поп. Артистка была участницей шоу «Голос» и «Залетай в тренды», а также выступала на VK Fest.

Кроме того, на площадке «Екатеринбург Арены» выступит Саша Хэйс, чьи песни звучали в популярных российских сериалах и рекламе бренда одежды. Группа «Свитч» тоже присоединится к музыкантам, коллектив возглавлял плейлисты «Герои русского инди» и «Новые имена».

В список артистов вошли также артист из Алматы Lapa Tigra, артист Продюсерского центра Игоря Крутого Jummy и Василий Писаренко, известный как «Базиль» и автор хита «Ай-яй-я», который стал саундтреком к сериалам «Физрук» и «ЧОП».

Один из самых масштабных музыкальных фестивалей страны «Уральская ночь музыки»-2026 состоится 19 июня в Екатеринбурге уже в 12-й раз. На более чем 120 сценах можно будет услышать музыку всех жанров и стилей. Участие примут около трех тысяч исполнителей. Среди них как начинающие артисты, так и знаменитости.

Ранее стало известно, что на сцене в Историческом сквере выступят Юлия Савичева, группы «Пицца» и NLO. Также на фестивале можно будет услышать лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца, на хип-хоп сцене у ДИВСа выступят группа «Лауд» и исполнительница Sky Rae.

«Уральская ночь музыки»-2026 по традиции завершится акцией «Светает». На ней выступит группа «Чайф». Артисты исполнят легендарные хиты, а затем споют вместе с горожанами песню «Луч солнца золотого», которой из года в год закрывают фестиваль.

