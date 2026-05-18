Журналист Бажанов, сделавший предложение девушке на Прямой линии с Путиным, женится в июле

Журналист Кирилл Бажанов сделал предложение своей девушке в эфире Прямой линии в декабре 2025 года Фото: кадр с трансляции программы «Итоги года с Владимиром Путиным»

В минувшем декабре журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов неожиданным способом сделал предложение руки и сердца своей девушке. Он позвал любимую замуж в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным». И вот стало известно, когда же все-таки состоится торжество.

- Свадьба состоится в конце июля в Екатеринбурге, - рассказал «КП-Екатеринбург» Кирилл Бажанов. – Регистрация пройдет в ЗАГСе, потом за городом состоится церемония и банкет.

Добавим, что на Прямой линии Кирилл Бажанов пригласил главу государства в качестве гостя на свадьбу.

Кирилл и Ольга вместе уже 8 лет Фото: соцсети

- Все у меня обычно спрашивают про президента – ожидаем или не ожидаем на свадьбу? Если он приедет, мы будем рады. – поделился Кирилл Бажанов.

Отметим, что во время Прямой линии журналист Кирилл Бажанов смог обратить на себя всеобщее внимание благодаря эффектному внешнему виду. Он был в костюме с бутоньеркой и с красной бабочкой, а в руках держал табличку «Хочу жениться!». Добавим, что вопрос Кирилла Бажанова на Прямой линии касался мер поддержки молодых семей.

