В Свердловской области 17 мая объявлен режим беспилотной опасности

В Свердловской области введен режим беспилотной опасности. Об этом 17 мая сообщил губернатор региона Денис Паслер. Соответствующее сообщение было опубликовано в 16:41.
- Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, - сообщил глава Свердловской области.
Также отмечается, что в целях безопасности могут быть перебои со связью и мобильным интернетом.
Кроме того, губернатор региона напомнил свердловчанам о необходимых мерах безопасности: нельзя подбирать никакие обломки, а также пытаться их перемещать. Также запрещается снимать и распространять информацию о работе систем ПВО и беспилотников. Обо всех подозрительных объектах стоит немедленно сообщать по единому номеру 112.
Обновление:
Режим беспилотной опасности снят. Об этом в 17:05 сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
