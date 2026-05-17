В Свердловской области 17 мая объявлен режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности объявлен в Екатеринбурге и на территории региона Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области введен режим беспилотной опасности. Об этом 17 мая сообщил губернатор региона Денис Паслер. Соответствующее сообщение было опубликовано в 16:41.

- Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, - сообщил глава Свердловской области.

Также отмечается, что в целях безопасности могут быть перебои со связью и мобильным интернетом.

Кроме того, губернатор региона напомнил свердловчанам о необходимых мерах безопасности: нельзя подбирать никакие обломки, а также пытаться их перемещать. Также запрещается снимать и распространять информацию о работе систем ПВО и беспилотников. Обо всех подозрительных объектах стоит немедленно сообщать по единому номеру 112.

Обновление:

Режим беспилотной опасности снят. Об этом в 17:05 сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru